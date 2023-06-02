民進黨性騷案第4例！時任青年部主任吳濬彥致歉：未能給更多保護

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受害者指出，她多次委婉拒絕，但對方窮追不捨，每天照三餐傳訊息問候「早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢？」受害者一次都沒有回應，但基於工作上需要合作，所以都隱忍著繼續和對方互動，「不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的。」
受害者說，她向當時的上司求救，但是上司卻沒有做出任何反應，只是淡淡回覆「那妳就推掉就好了」草草帶過，沒有任何後續處置，也沒有將受害者調離原單位。當時強忍著不適感繼續完成那次選舉，卻再也沒有參與民進黨的任何事務，就是深怕遇到他，也不敢在工作時化妝、打扮，並將大頭貼全部換掉，甚至被醫生診斷罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。
吳濬彥透過臉書回應表示，針對2019年擔任民進黨青年部主任時期，當部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，他只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，他必須向當事人再次道歉。
吳濬彥表示，他雖然已在第一時間向當事人致歉，但他明白這樣是不夠的，「我將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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