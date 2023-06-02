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灰姑娘女優相澤南桃園爆哭3分鐘妝全花！宣布引退「跟癌症有關」

▲日本「AV界灰姑娘」女優相澤南今來台，落淚宣布引退成人界。（圖／記者陳明中攝）
▲日本「AV界灰姑娘」女優相澤南今來台，落淚宣布引退成人界。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭/桃園報導

日本獲封「AV界灰姑娘」的女優相澤南來台舉辦粉絲旅行活動，今（2）日晚間近6點抵達桃園機場，她這趟訪台更帶來重磅消息，表示即刻起「退出成人界」，相澤南哽咽落淚3分鐘後解釋引退原因，全跟罹癌過世的經紀人有關，加上在日本宣布引退消息的話，不會受到太大關注，所以決定在台灣宣布引退，並透露已著手台灣、香港等地拍戲事宜，好消息不久後就會公開。

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▲日本「AV界灰姑娘」女優相澤南今來台，落淚宣布引退成人界。（圖／記者陳明中攝）
▲相澤南哽咽落淚3分鐘。（圖／記者陳明中攝）
相澤南訪問到一半淚灑桃園機場，表示即刻「AV引退」；她曾透露18歲在咖啡店遇到星探，因為對方幽默風趣進而交往，1年後才答應入行，男友也成為相澤南的經紀人兼社長，卻在2019年因癌症過世；今相澤南哽咽提到，3年前經紀人離世後她就萌生引退念頭，但碰到疫情，看到日本經濟因此低迷，才決定繼續拍片3年，待情況好轉後再退出，「現在疫情解禁，我想說也是我引退的時候了」。

至於為何選在台灣發表引退重大消息？相澤南說台灣、日本對於AV的觀念不同，若在日本宣布引退，消息會平淡帶過、沒人討論，但在台灣發表的話，除了媒體會爭相報導，也助於未來在台灣的工作，表示要在台灣創造能走的路、活出第二人生。

相澤南堅決說即刻不再拍成人片，準備在台灣、香港等地推出影視作品，問及是戲劇、電影、還是綜藝節目？她表示細節目前不便透露。

▲日本「AV界灰姑娘」女優相澤南今來台，落淚宣布引退成人界。（圖／記者陳明中攝）
▲相澤南退出成人界，決定在台灣、香港發展。（圖／記者陳明中攝）

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