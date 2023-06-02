致力打造服裝循環型社會　首場台日校園聯合講座登場

世界環境日即將到來，UNIQLO台灣開展全新在地校園行動，今（2）日攜手國立鳳山高級工商職業學校、名古屋經濟大學市村高等學校及越谷北高中，打造首場「台日校園聯合講座」，從教學到募集行動，以深度有感體驗形式，使學生親身感受服裝循環重生的力量，為弱勢族群、環境減廢盡一份心力。
記者陳美嘉／高雄報導
台灣優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部經理蕭斐璠表示，UNIQLO台灣自2014年起，在全台展開「服裝回收再捐贈公益行動」鼓勵顧客將UNIQLO二手衣捐至店舖進行回收，將衣況良好的服裝再捐贈到需要的人手中；而針對衣況較不佳的服裝，則轉化燃料棒，甚至創意改造成為寵物衣等，讓二手衣達到更多元的運用，達到循環經濟的效益。活動迄今捐贈的服裝已超過17.5萬件，將持續透過具有永續意義的教育行動，號召更多的新生代的年輕族群與大眾關注，朝向打造「服裝循環型社會」的ESG願景。
講座特別邀請到「舊鞋救命基督教關懷協會」的創辦人楊右任分享東非所孩童面臨到物資匱乏的問題，楊右任提到，此次的合作，對於協會在當地推動各項扶助行動是很大的助力，也讓年輕學子體認到在東非赤貧地區，二手衣仍是非常重要的物資。
國立鳳山高級工商職業學校許智堯老師表示，這次全台第一場「台日校園聯合講座，讓學生們實際參與校內回收行動，提供有感的體驗式學習活動，達到真正身體力行的機會。