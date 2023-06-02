民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪遭停職調查

六四前夕被爆涉性騷擾！王丹3點聲明：「性騷」之事完全不存在

▲近期政壇性騷擾案頻傳，連社運人士王丹也被捲入，一名網友今天在臉書指控，王丹9年前在紐約法拉盛地區某家飯店對他強吻、性侵未遂，而當時受害者有向王丹的助理求助，卻遭無視。王丹今（2）日晚間也在臉書回應此事，他表示「性騷擾」之事完全不存在。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期政壇性騷擾案頻傳，連社運人士王丹也被捲入，一名網友今天在臉書指控，王丹9年前在紐約法拉盛地區某家飯店對他強吻、性侵未遂，而當時受害者有向王丹的助理求助，卻遭無視。王丹今（2）日晚間也在臉書回應此事，他表示「性騷擾」之事完全不存在。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者孫唯容／綜合報導

近期政壇性騷擾案頻傳，連社運人士王丹也被捲入，一名網友今天在臉書指控，王丹9年前在紐約法拉盛地區某家飯店對他強吻、性侵未遂，而當時受害者有向王丹的助理求助，卻遭無視。王丹今（2）日晚間也在臉書回應此事，他表示「性騷擾」之事完全不存在。

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面對網友控制王丹在飯店對他強吻、性侵，直到他表明自己剛做完手術，王丹才收手；對此，王丹在臉書表示，一早起來，看到這個，有點無奈，但也不驚訝。

王丹說，作者自己說特意選擇「六四」這個時間點，以及對方特別強調，希望政治圈人士對他「如何如何」，這樣的表述，其實已經說明了問題。

王丹表示，第一、這位作者所說的什麼『性騷』之事完全不存在。第二，以上已經清楚說明。我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。第三，我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。今天「六四紀念館」正式開幕，請大家多多關注。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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