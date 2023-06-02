英國智庫：俄侵烏受挫　未影響中犯台思維

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俄烏戰爭、它在亞太地區造成的回響，以及美國和中國競爭越演越烈，將是這場安全高峰會首要主題，而大會場邊更早已成為高階安全官員面對面會商的平台。
與會人士可望包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國防部長李尚福、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）等。
但是美、中防長預料今年不會會晤，凸顯兩國關係裂痕之深。
奧斯汀昨天表示，中國拒絕美國提出的防長會談建議「令人遺憾」，並且警告缺乏對話的情況持續下去，恐將導致一旦發生「事件，可能會非常、非常迅速地失控」。
有關美方防務官員致力對話的努力遭到中國擋下的說法，北京已於本週稍早予以駁斥，並且指責美國製造「人為障礙，嚴重破壞兩軍互信」。
隨著北京迅速擴張海軍、將南海島嶼軍事化、尋求與南太平洋島國簽署安全協議，並且升高爭議性領土主張相關言論，美國和整個亞太地區近年來對於中國日益強勢越來越引以為憂。
過去一年北京兩度在台灣周邊進行大規模軍事演習，而且拒絕譴責莫斯科侵略基輔等作法，都加劇這樣的疑慮。
台灣作為亞洲安全一觸即發之地，也因為俄羅斯侵略烏克蘭而受到越來越多關注。
儘管與俄烏在地緣政治環境上存在廣泛差異，但看似更強大的侵略者在統一願景驅使下發動攻擊的觀點，已使人更加關注中國對台灣的意圖。
國際戰略研究所今天公布這所智庫專家撰寫的年度亞太安全評估報告指出，沒有證據顯示烏克蘭戰爭改變了中國在可能犯台時間表或方法論的思維。
報告指出，「北京將台灣視為內部挑戰的看法形成它的評估，也就是中國動用武力奪回台灣與烏克蘭戰爭完全不同」。
不過根據報告指出，中國軍事思想家分析了西方支持烏克蘭的影響，以及俄羅斯軍事表現不佳的原因。
報告提到，「不可能確定中國會不會於未來某個時間點動武奪取台灣」，同時，北京「不只會根據軍力評估，也會考量美國和盟友可能的非軍事反應」，來作成決策。
報告強調：「沒有證據顯示中國已經修改侵略台灣的時間表。」（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1120602