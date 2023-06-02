香港商場爆命案！男當街持生魚片刀行兇 2女遭刺30餘刀傷重不治
香港鑽石山「荷里活廣場」今（2）日傍晚5點14分，1名男子手持生魚片刀，當街從後猛刺一位短髮女子，短髮女子友人試圖阻止，結果兩人雙雙被砍倒在地，男子瘋狂砍殺30餘刀，導致2位女子傷重送醫不治。男子砍完人後呆立當場，被趕到的警方逮捕，至於全案詳情仍待進一步調查釐清。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，兩位死者分別為26歲及22歲的年輕女子，兇手則為一位39歲的光頭男子。案發當時，男子穿著白上衣與牛仔短褲，手持生魚片刀在商場內突然行兇，從後猛刺短髮女4刀。
短髮女被襲倒地，男子又趕上去繼續朝短髮女身前狂刺。短髮女子的同行友人見狀，在旁想要阻止，結果也遭男子持刀砍殺。男子把短髮女友人推開後，繼續朝躺在地上的短髮女刺殺。短髮女友人還想阻止，結果被男子朝喉嚨猛割一刀。最終兩位女子雙雙重傷，送醫後宣告不治。據了解，男子在現場，足足狂刺兩人30餘刀。
男子行兇後站在一旁，警察手持盾牌與防彈衣到場，並朝男子噴辣椒水。男子未多做抵抗，便被壓制逮捕。目前警方還在釐清男子犯案動機，全案細節仍待後續進一步調查。
由於命案發生在傍晚下班時間，人來人往的商場內，讓許多目擊殺人現場的路人嚇壞，網路上議論紛紛。