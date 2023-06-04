巷仔內／民進黨允諾嚴查性騷、輕放李正皓　雙標重創年輕選票

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對於李正皓爭議，有支持者發起連署，痛批李正皓是投機取巧地偷換概念， 依據檢察官、法官採用的證據，扣問他威脅、企圖控制女性的事實，卻回以「勝訴」回應，閉口不談法庭所採用有明確威脅事實的證據，也無視「偷拍、威脅是否為真」 與這些訴訟勝負毫無關係，持續誤導社會大眾，短短4天累積近800人連署，要求黨中央重新審慎思考人選。
李正皓風波未熄，民進黨接連爆出性騷事件，當事人指控時任主管的許嘉恬與蔡沐霖卻漠視下屬遭遇，甚至在眼皮底下默許這些令人髮指的行為，為此民進黨在深夜11時許緊急發出聲明致歉，另評估無需黨高層出面，首例事件爆發後，隔日僅由兼任發言人的立委林楚茵與婦女部主任李晏榕召開記者會。
眼見爭議越演越烈，主席賴清德才在於臉書發文「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」更在出席活動時罕見受訪，證實已獲准許嘉恬請辭，對於擁有嚴重道德潔癖的賴清德，處理事情明快，面對下屬二話不說，就是「斬立決」，將傷害降到最低。
未料又爆出第二起、第三起性騷事件，民進黨二度召開記者會，由黨秘書長許立明親上火線說明，除兩度鞠躬致歉外，嚴厲譴責性騷擾行為，將祭出嚴厲黨紀處份並移送法辦，會窮盡一切力氣，替被害人討回公道，對當事人將此事公諸於世，強調「把很多事情攤在陽光下，才能讓陽光照進黑暗的角落。」
正當支持者期待對於李正皓風波將有進一步作為，許立明僅回應稱，作為期盼結合社會廣大力量的政黨，希望與無黨、他黨進行合作，對此李正皓私德部分必須要提出證據，與社會正面溝通說明。
黨內人士說明，認同賴清德「民主大聯盟」概念，但戰略正確、戰術錯誤，以往合作或禮讓他黨，不會把人帶進黨中央來開記者會，等同替其背書，如今發生事情，不僅是李正皓的問題，同時也變成黨的問題，無法切割。
該人士表示，支持者原先期盼可以藉由性騷事件炎上，重新審視李正皓爭議，李正皓就算非民進黨籍，為求自清也能坦然接受調查，黨高層對於黨內高喊祭出嚴厲黨紀程序處理並移送法辦，對於李正皓事件卻輕輕放下，根本是雙重標準，去年九合一選舉，前主席蔡英文下令全黨公職力挺林智堅清白，選擇在捍衛學術倫理價值對立面，嚴重衝擊年輕選票，敗選教訓歷歷在目，李正皓參選衝擊選情，感嘆稱「請神容易送神難」。
民進黨性平爭議連環爆，如今字句血淚的性騷案逐一被爆出，這記重拳正中民進黨兩性平權核心價值，如果民進黨對於李正皓仍置之不理、輕輕放下，套句《人選之人》台詞「如果這樣的話，人就會慢慢地死掉。」創黨價值與僅存的年輕選票也將隨之消逝。