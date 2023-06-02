聰明報稅／綜所稅近656萬件完成申報　忘了報3步驟補稅免遭罰

分享綠電轉型策略　 大亞董座沈尚弘看好能源使用效率發展潛力

▲大亞集團董事長沈尚弘今（2）日在「2023 台新淨零電力高峰論壇」，分享綠電轉型策略及從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的完整能源鏈服務的佈局經驗。（圖／記者林調遜攝）
▲大亞集團董事長沈尚弘今（2）日在「2023 台新淨零電力高峰論壇」，分享綠電轉型策略及從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的完整能源鏈服務的佈局經驗。（圖／記者林調遜攝）

記者顏真真／台北報導

淨零排放是全球永續目標，攸關產業競爭力，能源供給端減排，也是各國淨零碳排的重要路徑，許多企業積極在新興能源領域布局。大亞集團董事長沈尚弘今（2）日也在「2023 台新淨零電力高峰論壇」，分享集團綠電轉型策略，從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的完整「能源鏈服務」的佈局經驗，亦看好台灣深層地熱的潛在能源開發及儲能科技發展，尤其能源使用智慧化、效率化還有很大發展空間。最後，他也談到大亞集團的企業精神「早一步做好自然就好」，在所有要求、壓力來臨前，早一步布局掌握機會，相信會有更好的結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈尚弘說，大亞集團已成立68年，從電線電纜起家，但為何會與綠能轉型有關，主要是在2012、2013年面臨瓶頸，重新定位事業範疇，電線電纜簡單來說，就是做能源傳輸，漆包線做能源轉換，除能源傳輸及轉換之外，也發現能源的儲存到管理是很重要的議題，希望提供「能源鏈管理」服務，進一步發展綠能、再生能源，在2015年更定下3大遠景，除要做能源串接領導品牌，就是「能源鏈」的觀念，還要做友善環境的美麗家園推手，還有做員工、客戶、股東及社會信賴的企業。他說，那時沒人談ESG，可是現在回想起來，當時就已將ESG精神放入集團遠景及使用。

沈尚弘也透露，大亞不是一開始就做太陽能，在2012年12月先參與了台灣離岸風電示範機組的標案，但沒機會進入這領域，後來試著與法國公司合組做區塊開發合作，希望在離岸風電大力擴展時可拔得頭籌，但因種種考量最後決定捨棄。

不過，他說，大亞在天然氣電廠投資非常早，1992年就是台灣汽電共生公司的原始股東，2000年投資在山上森霸電力，今年董事會也決定投資九崴電力，就如經濟部次長曾文生所說，現在做電廠需有很大耐心及很大努力才能完成，但也因綠電所帶來的機會，大亞集團陸續進行布局，之後更投入太陽能，與客戶聚恆科技2014年成立大亞綠能，進行太陽能開發，2016年台南第一座太陽能電廠正式啟用，2019年心忠電業在學甲將魚塭養殖地目變更建置太陽能電廠，至今累計已有62座太陽能電廠，總共207MW裝置容量，開發中容量250MW，預定2023年陸續併購，2025年目標太陽能併購或建置中達到450MW。

不只銷售綠能，大亞集團也自發自用，在自己場域蓋太陽能電廠。沈尚弘說，「我們不敢隨便講RE100」，這是很崇高、也是很辛苦的目標，對企業成本也是很大的挑戰，但我們會朝RE100目標慢慢前進」，未來會朝更大型漁電共生太陽能電廠發展，他也看好台灣深層地熱，包括海洋潮汐、波浪及洋流，這些都是潛在能源機會，未來也會持續關注這方面的技術發展。

除了發電，在能源傳輸部分也有很多商機，他表示，除超高壓電力電纜的傳輸商機，大亞集團也是很重要的太陽能電纜供應商，而台電強化電網韌性建設計畫，主要是要把台灣電纜分散化、強固化及防衛化，也有很多綠能衍生的機會。

在能源轉換及儲能部分，他也指出，在智慧儲能供應鏈扮演的角色，大亞集團除做電池管理系統、能源管理系統，也做升壓站、儲能系統整合、電力交易等不同布局。他亦看好未來儲能科技發展，例如電化學的儲能等，也是未來大亞研究的方向。

不僅如此，沈尚弘也提及能源管理，在傳輸、轉換、儲存之外，再來就是如何使用能源，相信未來會看到能源使用智慧化及效率化，未來應該還有很大發展空間，如何有效及有智豐使用能源，大亞有投資布局。

最後，他也強調，要做太陽能發電案場的開發，就是要做負責任的開發，這跟大亞集團其中一個遠景，即要做員工、客戶、股東及社會信賴的企業這個願景是有關係的，不能只考慮自己，還考慮所有利害關係人，要拿到「社會執照」，才能得到建設電廠的執照，他更提到大亞集團的企業精神「要早一步做好自然就好」，在所有要求、所有壓力來臨前，早一步去布局掌握機會，相信會有更好的結果。

大亞股東會通過派利0.6元　雙E政策穩健成長、持續拓展能源佈局

大亞深化「能源鏈管理」布局　沈尚弘盼奠定龍頭方向

大亞旺萊馬拉松！董事長沈尚弘親跑7K　期許帶動地方創生

大亞旺萊馬拉松　奧運國手參賽、標槍好手黃士峰當頒獎官

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀