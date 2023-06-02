分享綠電轉型策略　 大亞董座沈尚弘看好能源使用效率發展潛力

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沈尚弘也透露，大亞不是一開始就做太陽能，在2012年12月先參與了台灣離岸風電示範機組的標案，但沒機會進入這領域，後來試著與法國公司合組做區塊開發合作，希望在離岸風電大力擴展時可拔得頭籌，但因種種考量最後決定捨棄。
不過，他說，大亞在天然氣電廠投資非常早，1992年就是台灣汽電共生公司的原始股東，2000年投資在山上森霸電力，今年董事會也決定投資九崴電力，就如經濟部次長曾文生所說，現在做電廠需有很大耐心及很大努力才能完成，但也因綠電所帶來的機會，大亞集團陸續進行布局，之後更投入太陽能，與客戶聚恆科技2014年成立大亞綠能，進行太陽能開發，2016年台南第一座太陽能電廠正式啟用，2019年心忠電業在學甲將魚塭養殖地目變更建置太陽能電廠，至今累計已有62座太陽能電廠，總共207MW裝置容量，開發中容量250MW，預定2023年陸續併購，2025年目標太陽能併購或建置中達到450MW。
不只銷售綠能，大亞集團也自發自用，在自己場域蓋太陽能電廠。沈尚弘說，「我們不敢隨便講RE100」，這是很崇高、也是很辛苦的目標，對企業成本也是很大的挑戰，但我們會朝RE100目標慢慢前進」，未來會朝更大型漁電共生太陽能電廠發展，他也看好台灣深層地熱，包括海洋潮汐、波浪及洋流，這些都是潛在能源機會，未來也會持續關注這方面的技術發展。
除了發電，在能源傳輸部分也有很多商機，他表示，除超高壓電力電纜的傳輸商機，大亞集團也是很重要的太陽能電纜供應商，而台電強化電網韌性建設計畫，主要是要把台灣電纜分散化、強固化及防衛化，也有很多綠能衍生的機會。
在能源轉換及儲能部分，他也指出，在智慧儲能供應鏈扮演的角色，大亞集團除做電池管理系統、能源管理系統，也做升壓站、儲能系統整合、電力交易等不同布局。他亦看好未來儲能科技發展，例如電化學的儲能等，也是未來大亞研究的方向。
不僅如此，沈尚弘也提及能源管理，在傳輸、轉換、儲存之外，再來就是如何使用能源，相信未來會看到能源使用智慧化及效率化，未來應該還有很大發展空間，如何有效及有智豐使用能源，大亞有投資布局。
最後，他也強調，要做太陽能發電案場的開發，就是要做負責任的開發，這跟大亞集團其中一個遠景，即要做員工、客戶、股東及社會信賴的企業這個願景是有關係的，不能只考慮自己，還考慮所有利害關係人，要拿到「社會執照」，才能得到建設電廠的執照，他更提到大亞集團的企業精神「要早一步做好自然就好」，在所有要求、所有壓力來臨前，早一步去布局掌握機會，相信會有更好的結果。