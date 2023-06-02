2023台北電影節公開片單！日港導演三宅唱、大塚龍治、黃浩然來台
2023第25屆台北電影節今（2）日公布全新片單，包含岡田將生主演日本電影《快一秒的他》、導演三宅唱橫掃日本影壇各大獎座的《惠子不能輸》、傑尼斯男星生田斗真的新作《渴水》、南韓名導洪常秀的《在水中》、黃驥和大塚龍治夫婦合導新作《石門》等六部日韓話題強片；此外還有多部中、港、台及亞洲地區的電影，包括金馬影帝李康生主演的中國寫實片《雪雲》、香港金像獎影后毛舜筠參演的荒謬喜劇《死屍死時四十四》、反應現代人手機不離身的香港電影《全個世界都有電話》等多元視角作品。值得一提的是，日本導演三宅唱、大塚龍治、以及香港導演黃浩然攜主演韋羅莎，都確定來台出席映後座談會，與影迷相約北影見。
記者陳雅蘭/綜合報導
日本導演三宅唱新作《惠子不能輸》改編自傳奇聽障拳手小笠原惠子動人的生命故事，由岸井雪乃飾演先天雙耳失聰的拳擊手，充滿爆發力的表現，讓她榮獲本屆日本電影學院獎最佳女主角。本片先是一舉奪下日本電影旬報獎四項大獎，接著再攬每日映畫賞五項大獎，堪稱是日本電影年度強棒。導演三宅唱也確定來台出席映後座談會。
改編自90年代河林滿生動描繪人生悲哀的同名小說《渴水》，找來生田斗真、尾野真千子、門脇麥等人同台飆戲，飾演鬱悶水務局職員的生田斗真，在走訪一戶戶因乾旱限水卻拖欠水費的家庭中，無奈面對一張張求情、賴活或是憤怒的臉孔。在人際關係變得脆弱的社會下，電影透過缺水現況暗喻乾渴的心，探討何謂真正的羈絆，是今年必看日本佳片。
南韓名導洪常秀今年帶來入選2023年柏林影展邂逅單元的新作《在水中》，將鏡頭轉向濟州島，描述一名年輕導演與他的攝影師，及女主角三人在海濱閒遊勘景。洪常秀刻意失焦的鏡頭，呈現片中角色心境，同時呼應片名《在水中》，帶領觀眾體驗猶如在水中觀影的視覺感受。
入選2022威尼斯影展威尼斯日單元的《石門》是黃驥和大塚龍治夫婦繼《雞蛋與石頭》、《笨鳥》後再度合導之作，也是他們聚焦女性的「成長三部曲」最終章。故事描述一名對未來懷有抱負的女大生，為了償還家中債務而前往黑市兜售卵子，卻意外發現自己懷有身孕後的困境。本片細膩勾勒女性喪失身體主導權的掙扎。導演之一的大塚龍治也將受邀來台參與映後座談會。
日本導演清原惟帶來《直到夜色深沉》，以東京多摩新市為舞台，寫實呈現三位正經歷不同生命階段女性的一日，給人平凡生活的溫暖；榮獲2022釜山影展新潮流競賽大獎的《半熟室友》，是南韓導演李政洪令人耳目一新的首部劇情長片，故事描述一名生活乏善可陳的木工，在機緣巧合下，與年紀相仿的房東夫婦成為朋友，發展出各種人際交往的微妙火花。
除了上述六部日、韓電影外，另選映七部國際獲好評的中、港、台及其他亞洲地區電影，包含印尼電影《網紅教慾》、伊朗電影《純真幼兒園》、印度電影《寒冬未盡》；毛舜筠、鄭中基主演的黑色荒謬喜劇《死屍死時四十四》；金馬影帝李康生、中國女星李夢主演的《雪雲》；香港導演黃浩然全作《全個世界都有電話》劇情圍繞在由周國賢、韋羅莎、陳湛文三位主演間橫跨25年的故事。導演黃浩然也將偕同女主角韋羅莎親自來台與影迷相見歡。
榮獲本屆台北電影節「卓越貢獻獎」的資深劇照師劉振祥，特別選映了侯孝賢導演1986年的經典名作《戀戀風塵》（數位修復版），這也是他初次擔任劇照師的電影作品，劉振祥也將出席7月1日舉辦的「卓越貢獻獎講座」，暢聊他從事劇照師多年經歷。
2023第25屆台北電影節於6月22日至7月8日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，票券6月11日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。