71歲李立群上海確診住院！不甩「肺部感染」 病房內嗨嗑牛肉麵
71歲資深演員李立群近年移居上海，直到去年才回到台灣養老，沒想到上個月回到中國出席活動後，卻感染了新冠肺炎緊急住院。幸好，李立群今（2）日在抖音上報平安，還分享在病房吃牛肉麵的畫面，經過檢查後也確定肺部只是一般的病毒感染，這才讓粉絲們放心許多。
記者詹鎰睿/綜合報導
李立群上個月飛到中國參加郝劭文的婚禮，還抽空出席北京的華表獎頒獎典禮，而在這段期間，李立群也為了新作品《極寒之城》進行宣傳，工作行程近乎滿檔，怎料，熱愛在抖音平台分享生活的他，最近才坦承快篩陽性，而且還出現發燒、疼痛等症狀，等到昨日才正式住院。
李立群在抖音上表示，自己已經快篩陽超過1個禮拜，全身的骨頭、關節都很痛，原本想說在家裡吃藥就好，但完全沒有改善，只好到大醫院就診，住院當天李立群還不忘拍下自己在病房內吃牛肉麵的畫面，氣色相當不錯。
李立群也說明目前病況，「照完了CT，肺部感染，醫師說『你要住院』。」雖然讓他有些驚訝，但還是決定聽從醫師指示乖乖住院，所幸，醫師告知「不是大白肺，就是一般的病毒影子在」，才讓粉絲們鬆了一口氣。
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