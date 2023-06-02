超炫水上畢典！光榮國小畢業典禮「帆」出愛河灣

光榮國小是高雄市第一所成立「帆船體育班」的學校，從民國93年成立至今已有19年的歷史，19年來培育了許多帆船優秀的學子。光榮國小第73屆畢業典禮很不一樣，學校安排了「水上畢典」活動，讓畢業生們體驗在愛河灣開帆船，從海面欣賞高雄流行音樂館、大港橋及海灣周遭之美景，最後領取具有光榮特色的領巾與「小鐵人證書」，展現勇於接受挑戰之「光榮海子王」精神。
記者陳美嘉／高雄報導
今年光榮國小第73屆畢業典禮，國小部畢業生有高宇辰等共計42名，幼兒園有林睦言等19名畢業生，適逢「向山海致敬/還河於民」的政策推動，在承先啟後的傳承使命感下，畢業生們各個展現不畏困難，首次將航程轉向愛河灣，在校長郭人瑞及家長會長梁瑞安的領航下，數十艘船艇浩浩蕩蕩同時從愛河右岸光榮碼頭起航，船艇航經高雄橋，駛進愛河灣至大港橋折返，並於亞果A區遊艇碼頭前靠岸，領取具有光榮特色的領巾與「小鐵人證書」後，返回光榮國小碼頭完成任務，這一過程學生們為他們的畢業「啟程」留下了第一個印記。
校長郭人瑞表示，這次的水上畢典活動由國小部畢業班帆船組學長姐開OP載幼兒園畢業生享受愛河與港灣的「風」與「水」、其他畢業生分別划SUP與獨木舟徜徉愛河，除了是驗收光榮學子在校訂課程的學習成效外，也是一種傳承，更期許畢業生們都能勇敢的揚帆出航，掌穩舵航向自己亮麗的人生旅程。
光榮國小現有28艘輕艇、22艘OP、13架SUP，每年均承辦高雄市市民水上體驗活動，每一場次均是秒殺，數十年來如一日。光榮國小得天獨厚，緊鄰愛河畔，擁有一座學校專屬碼頭，校內擁有專業的師資及設備，儘管體育班在2年前奉令停止招生，但仍轉型為學校的校訂課程，讓學生可以繼續學開帆船。