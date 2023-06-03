實用技／LINE最討人厭功能是它！用戶翻白眼揭罪狀 3招反制解決
LINE全台活躍用戶高達2100萬，每一天可以來往的訊息量高達10億則，不管是公事上的討論，或是私人聊天都離不開LINE，而其中最讓人怒的不是「已讀不回」，反而是接收「語音訊息」，網友條列的三大罪狀，包含「對沒帶耳機的人超級不友善」、「無法快轉」、「聽完已經忘記前面還要再聽一次」，《NOWnews今日新聞》教你3招反制！趕快學起來！
記者周淑萍/綜合報導
📍手機靠耳朵即關擴音
有網友認為「語音訊息」只能擴音聽取，其實早在iPhone 6s的時代裡就有一個名為「貼近耳邊聽取」的功能，當收到語音訊息時，只要手機貼近耳朵就會關閉擴音，會轉為聽筒的音量，沒有戴耳機也不用擔心被別人聽到語音訊息。
設路徑：設定→訊息→往下滑開啟「貼近耳邊聽取」
📍手指拖曳快轉
語音訊息推出許久，但一直以來都沒有快轉功能，如果需要重聽部分訊息，就是全部再來聽一次，相當不友善，但去年底終於優化「語音訊息」功能，可以暫停、拖曳或是點按語音訊息條，便利性大增！
📍換另一麥克風
或許也能跟喜愛用語音訊息的親友建議使用鍵盤上的麥克風，改為語音輸入，透過語音自動辨識成文字傳送也是不錯的解法。