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實用技／LINE最討人厭功能是它！用戶翻白眼揭罪狀　3招反制解決

▲LINE語音訊息有不少網友不太喜愛，一次提供三招反制法。（圖／周淑萍攝）
▲LINE語音訊息有不少網友不太喜愛，一次提供三招反制法。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

LINE全台活躍用戶高達2100萬，每一天可以來往的訊息量高達10億則，不管是公事上的討論，或是私人聊天都離不開LINE，而其中最讓人怒的不是「已讀不回」，反而是接收「語音訊息」，網友條列的三大罪狀，包含「對沒帶耳機的人超級不友善」、「無法快轉」、「聽完已經忘記前面還要再聽一次」，《NOWnews今日新聞》教你3招反制！趕快學起來！

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📍手機靠耳朵即關擴音

有網友認為「語音訊息」只能擴音聽取，其實早在iPhone 6s的時代裡就有一個名為「貼近耳邊聽取」的功能，當收到語音訊息時，只要手機貼近耳朵就會關閉擴音，會轉為聽筒的音量，沒有戴耳機也不用擔心被別人聽到語音訊息。

設路徑：設定→訊息→往下滑開啟「貼近耳邊聽取」

▲LINE語音訊息反制法。（圖／周淑萍攝）
▲語音訊息很被詬病的一點就是播放時會呈現擴音，但其實iPhone有「貼近耳邊聽取」功能，只要靠近耳朵就會關閉擴音。（圖／周淑萍攝）
📍手指拖曳快轉

語音訊息推出許久，但一直以來都沒有快轉功能，如果需要重聽部分訊息，就是全部再來聽一次，相當不友善，但去年底終於優化「語音訊息」功能，可以暫停、拖曳或是點按語音訊息條，便利性大增！

▲LINE語音訊息功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲想重複聽取LINE語音訊息不需要從頭聽，可以暫停、拖曳語音訊息條。（圖／記者周淑萍攝）
📍換另一麥克風
或許也能跟喜愛用語音訊息的親友建議使用鍵盤上的麥克風，改為語音輸入，透過語音自動辨識成文字傳送也是不錯的解法。

▲LINE語音訊息反制法。（圖／周淑萍攝）
▲也能友善的建議愛用語音訊息的親友改用「語音輸入」，將語音直接轉化成文字。（圖／周淑萍攝）

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