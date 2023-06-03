手機「無線充電」是失敗發明？眾人點破2優勢：用對地方回不去
手機支援無線充電功能幾乎已經成為標配，擺脫線材的束縛更加自由。蘋果從iPhone 8就開始支援無線充電，到了iPhone 12再推出MagSafe，也讓無線充電設備如雨後春筍般的冒出。但日前就有網友在PTT上發文「無線充電是失敗的發明？」明確點出3大罪狀，因而讓普及率降低，此文一出引發愛用者力挺，認為其實在辦公室和車上都超好用！
記者周淑萍/綜合報導
有網友在PTT上發文詢問「無線充電算不算失敗的發明？」內容提到，無線充電剛推出時很炫炮，很有科技感，手機放上去直接充電，但文章內也點出致命缺點，包含充電速度比不上有線充電，如果想要充得比較快，好像又會有過熱疑慮，而且放一個充電板在桌上蠻佔空間。因此認為，與其放充得慢又佔空間的充電版，倒不如一條充電線來的方便。
此文一出引發網友熱烈討論，多數網友力推放這2處超好用，「放公司辦公桌很方便」、「放辦公室好用，上班時間就丟上面。」、「放公司車子上好用」、「車用必備，沒無線充電的手機跟廢物一樣。」且認為「平常放著就能充，用過就回不去！」、「當接口越來越鬆時就會想用無線充電。」對於發文者的提問，有人直接回覆「不能算失敗，就是等它改良效率變好。」但也有人跟原PO有類似看法，認為充電速度慢，且無法邊充電邊玩遊戲。