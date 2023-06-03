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5億高中生命案！身上疑有不明針孔　律師遞狀檢方釐清中

▲台中18歲賴姓高中生死亡案，案件進度持續偵辦中，傳出賴姓高中生身上出現不明針孔，後續待解剖報告出爐才能釐清。（圖／翻攝台中市議員黃健豪臉書）
▲台中18歲賴姓高中生死亡案，案件進度持續偵辦中，傳出賴姓高中生身上出現不明針孔，後續待解剖報告出爐才能釐清。（圖／翻攝台中市議員黃健豪臉書）

記者林盈君／綜合報導

台中18歲賴姓高中生死亡案，案件進度持續偵辦中，本月2日，賴母委託律師赴台中地檢署遞狀，認為疑似出現多處「他殺跡證」，對此，賴母律師許哲維受訪時也指出，現已將蒐集到的事證交由檢方。而傳出賴姓高中生身上出現不明針孔，後續待解剖報告出爐才能釐清，但檢方也不排除朝偽造文書、加工自殺罪方向偵辦。

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據檢警調查，賴男與夏男登記結婚後，約2小時之後墜樓身亡，經調閱監視器畫面，發現除賴男外，僅拍到夏男進出賴男墜落的10樓，因此目前夏男仍涉有重嫌。另外，夏男當天隨機找路人簽字當證婚人，此部分被認定有使公務人員登載不實罪。

再來，據傳賴男右手臂及手肘部分，出現不明針孔，對此，律師許哲維表示，經查看消防隊急救畫面，發現當時並未替賴男施打藥物，而送往中國附醫急救，院方打點滴也是在左手，再者，賴男背部也出現多處裂傷，因此也將這些證據一併提交檢方調查。目前全案仍持續偵辦中，詳細結果仍待檢警進一步釐清。

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