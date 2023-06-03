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NBA／Ja Morant恐將面臨長期禁賽　美媒：聯盟和工會談判不尋常

▲曼菲斯灰熊主控Ja Morant因二度亮槍，恐將面臨長期禁賽的懲處。（圖／美聯社／達志影像）
▲曼菲斯灰熊主控Ja Morant因二度亮槍，恐將面臨長期禁賽的懲處。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Ja Morant「二度亮槍」的懲處，聯盟確定將會在總冠軍賽後宣布，ESPN記者Windhorst在節目《Get Up》中談到了聯盟總裁Adam Silver對於此事的回應，他認為情況將十分嚴重，前者可能面臨的是長期禁賽。

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「這非常不尋常，Silver正在和球員工會進行談判，一般來說這種事球員工會不太會出面。」Windhorst這樣表示，「所以，種種跡象表明，這將是一次嚴重的禁賽懲處（significant suspension）。」

Morant此前在Instagram直播上兩次亮槍，引起了聯盟全面調查，Silver在總冠軍賽G1之後對此發表談話，直言目前已經蒐集到了很多訊息，但不會在這個總冠軍賽進行時宣布，因為若轉移焦點，對於正在比賽的兩支球隊來說不公平。

Silver強調他們會檢視其之前的行為，以及聯盟過去歷史的判例，當然還包括事情的嚴重性。但他也直言，判決最終的結果，「取決於我和我在聯盟辦公室中的同事們的判斷」。

Windhorst相信長期的禁賽和停薪懲處即將在之後到來。目前Morant已經被曼菲斯灰熊隊給無限期禁賽和暫停活動，接下來的幾周也似乎不會解除。所以聯盟現階段也不急著宣布調查結果。

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