紐約六四紀念館開幕　珍藏文物盼世人銘記歷史

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八九民運領袖、紐約六四紀念館創辦人王丹向中央社表示，建立紀念館首要意義是反擊中共抹煞歷史的行為，當年太多人為爭取民主付出代價，世人不該遺忘這些罹難者與受害者。了解歷史、記取經驗教訓，全世界將更能面對現今中共帶來的挑戰。
王丹說：「台灣也面對中共的侵襲，對於中共，避而不見、不談論或不關心中國的事，我覺得對台灣是不利的。所以我呼籲愛台灣的人或希望台灣更壯闊的人都能關心中國民主化、中國共產黨什麼時候能垮台等問題。」
六四紀念館位於曼哈頓中城，鄰近紐約地標帝國大廈，由籌備委員會租用的辦公空間改裝而成，陳列100多件展品，包括當年在天安門廣場豎立的民主女神像縮小版，前「解放軍報」記者江林遭武警打傷留下血漬的衣服，各式標語、圖章、書信及當年民運人士用來印製宣傳品的高速油印機。
當年軍隊清場前，2名學生推自行車將這台速印機搬離天安門廣場。其中一人的姊姊去年冒著風險，將這台逾18公斤的老舊機器運到海外，接受海關檢查時摘掉機器名牌，只說是一件工業樣品，最後順利過關。
六四紀念館館長于大海接受訪問時說，34年來，八九民運許多文物散落世界各地，蒐集相當困難。很高興能在短時間內呈現這麼多展品，讓大家知道中共當局當年到底犯下多大的罪。
開幕式沒有揭牌或剪綵，而是由王丹、于大海及多位來賓發言，張伯笠等8位八九民運領袖合唱當年台灣歌手聲援這項中國學生運動的歌曲「歷史的傷口」。
中國民運人士魏京生敦促同袍不要忘卻理想，「希望在這個敏感的日子裡，大家能夠想一想那些付出生命或其他代價的英雄們，比照一下我們現在的困難，在這種時刻當民運的逃兵，實在是一種在朋友、家人和後代面前的恥辱」。
人權組織「中國人權」執行主任周鋒鎖向于大海致贈2萬美元（約新台幣61萬元）支票，負擔紀念館2個月租金。
周鋒鎖並向在場人士展示「國殤之柱」六四紀念旗幟，聲援香港一名因持有同款旗幟而遭警方逮捕、被控煽動的學生，表達願代替這名學生接受刑罰。
八九民運領袖吾爾開希、紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）等人以預錄影片致詞，西藏精神領袖達賴喇嘛、前美國駐北京大使羅德（Winston Lord）透過代表致詞，都呼籲世人不要隨時間淡忘天安門事件。
美國漢學家、加州大學河濱分校（UC Riverside）講座教授林培瑞（Perry Link）以吟詩「我們為什麼記住六四」抒發情感。
這首詩其中一段為：「我們記住六四，是因為它是一場大屠殺，不僅是一場鎮壓；不是一個事故、事件或風波；不是一次反革命暴亂；不是一個模糊的記憶；不像今天中國的一個孩子所能夠想起的，一片空白。它不是別的，而是一場大屠殺。」（編輯：張芷瑄）1120603