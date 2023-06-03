民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪遭停職調查

蔡沐霖、許嘉恬全請辭！民進黨性騷擾連環爆　5案件懶人包一次看

▲民進黨近日性平爭議不間斷，性騷擾事件連環爆發！民進黨部召開記者會向受害者以及社會大眾致歉。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民進黨近日性平爭議不間斷，性騷擾事件連環爆發！民進黨部召開記者會向受害者以及社會大眾致歉。（圖／記者呂炯昌攝）

記者張嘉哲/綜合報導

民進黨近日性平爭議不間斷，原本只是從一位綠營前婦女部黨工，爆料被外包廠商導演性騷擾，沒想到卻延伸出更多的性騷擾個案連換爆，變成民進黨版的「#MeToo」事件。然而其中請辭下台負責的包括時任婦女部主任許嘉恬以及時任青年部前主任蔡沐霖等人，民進黨部也召開記者會向被害人和社會大眾鞠躬道歉。然而《NOWnews》也整理目前爆發的五個性騷擾案件，包括事件脈絡以及涉案人回應，提供讀者一次看懂。

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第一案：前婦女部黨工指控導演薛朝輝性騷！許嘉恬吃案請辭下台

民進黨前婦女部員工上月底在臉書爆料，去年九月執行工作任務時，遭外包廠商名導演「輝哥」薛朝輝性騷擾，當時向時任婦女部主任許嘉恬報告，沒想到並未獲得妥善的處置，有吃案的嫌疑。許嘉恬也請辭現任副秘書長一職位，事件從此開始延燒。

然而涉嫌性騷的導演薛朝輝2日發布4點聲明回應，基於保護家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，目前已委請律師確保相關權益。

▲近日有民進黨前黨工出面爆料被廠商性騷擾，反映當時婦女部主任許嘉恬，結果沒有得到合理的處置。（圖/許嘉恬臉書）
▲近日有民進黨前黨工出面爆料被廠商性騷擾，反應當時婦女部主任許嘉恬，結果沒有得到合理的處置。（圖/許嘉恬臉書）
第二案：黨工遭同事性騷擾！蔡沐霖「檢討受害者」涉吃案請辭下台

第二位前黨工也出面在臉書爆料，透露一位陳姓同事明知道自己有男友的情況下，經常做出逾矩行為，例如陳男常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；甚至是出差住飯店時，在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間，然而向時任青年部主任蔡沐霖申訴，原以為能解決困擾，沒想到，蔡沐霖竟反過來檢討她，導致受害者最終換上憂鬱症，選擇離職回到家鄉靜養。

而傳出該位「陳姓同事」目前任職於《聯合報》，官方《聯合報》2日傍晚發布聲明表示，因涉及職場性騷擾，不容任何模糊空間，因此即日起將陳右豪停職，靜待真相釐清；而陳右豪則委任律師發表聲明，否認有性騷擾一事，「請社會各界不要再轉傳此錯誤之內容，並立即停止對於本人所有不實之指控，否則本人將被迫透過法律手段來捍衛本人的名譽」。

至於蔡沐霖則發表聲明表示，本人過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部之部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。日前以「生涯規劃」為由請辭現職「勞動部次長李俊俋的機要秘書」。

▲民進黨青年部主任蔡沐霖（圖／民進黨提供）
▲第二位前黨工也出面在臉書爆料被前陳姓同事騷擾，結果反應時任民進黨青年部主任蔡沐霖，事件被冷處理。（圖／民進黨提供）
第三案：台北市議員何孟樺再爆料！綠營組織部政務副主任林男固涉案請辭

台北市議員何孟樺2日指出，2018年她擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，在出差時詢問下，發現同仁被其他部門林姓主管寫情書、晚上電話騷擾，然而當時後高層最初做的決定，「竟然是要受害者調部門」，最後「我當時其實很不滿意，不斷向副秘溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，但在機制沒啟動的情況，沒有裁量標準，儘管我一再抗議，黨部也卻仍說只能這樣處理」。

然而事後被爆林男就是民進黨組織部副主任林男固，而林男固也火速向黨中央請辭，並且在何孟樺臉書留言澄清表示「但我沒有半夜電話騷擾她，寫給他的東西也不是情書，對他造成的困擾，我真的很抱歉，對方與我沒有任何感情糾葛，我必須先澄清，至於我造成對方的困擾，至於我造成對方的困擾，我只能抱歉，概括承受」。

林男固也說「要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護對方，我不便透露。我不是要脫罪或轉移焦點，我只是表達事實，若造成其他人困擾，我一併在此致歉」。

▲林男固被踢爆在2018年時，寫情書、晚上電話騷擾同事（圖／翻攝林男固臉書）
▲林男固被踢爆在2018年時，寫情書、晚上電話騷擾同事（圖／翻攝林男固臉書）
第四案：工讀生也出面爆料！吳濬彥冷處理道歉了

前民進黨青年部工讀生2日表示，當時張男打聽到她想考政治相關的研究所，便以自己很有經驗為理由，多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯，儘管她多次委婉拒絕，仍窮追不捨。然而當時向時任主管主管吳濬彥反應時，對方冷處理僅回應「那妳就推掉就好了」，讓該名工讀生後來罹患創傷後壓力症候群，不敢在工作時化妝、打扮，就連頭貼也全換掉。

對此事件，吳濬彥2日晚間致歉，針對2019年擔任民進黨青年部主任時期，當部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，我只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，我必須向當事人再次道歉。我雖然已在第一時間向當事人致歉，但我明白這樣是不夠的，我將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助。

▲針對工讀生反應被性擾擾事件，吳濬彥2日晚間致歉，表示當時擔任民進黨青年部主任時期，處理事件不妥。（圖/NOWnews資料照）
▲針對工讀生反應被性擾擾事件，吳濬彥2日晚間致歉，表示當時擔任民進黨青年部主任時期，處理事件不妥。（圖／NOWnews資料照）
第五案：蔡沐霖冷處理性騷擾事件！自己遭爆「十指緊扣」黨工

然而網路上又有人爆料，有次餐會看到時任青年部主任蔡沐霖不顧她人意願，頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，還指稱有拍到照片，蔡沐霖2日透過律師發表聲明，強調「無法成為翁文方，不代表就是趙昌澤」，面對網路上各種惡意攻訐，本人絕對會以司法捍衛清白。

民進黨版的「#MeToo」事件延燒！總統蔡英文、黨主席賴清德出面喊話

總統蔡英文2日晚間表示，身為前任黨主席，她責無旁貸，「我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意」，蔡英文說表示，我要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道，要謝謝所有關心這個議題、共同發聲的朋友，一起繼續為台灣的性別平等來努力。

黨主席賴清德2日召開記者會表示，「我以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意」賴清德也提出包括「建立直接申訴窗口」、「零容忍的處理原則」和「立即修改黨內規章」3點革新方案，強調民進黨一定要痛定思痛、深刻反省。

▲民進黨黨主席賴清德出面向受害者以及社會大眾致歉。（圖／記者陳威叡攝）
▲民進黨黨主席賴清德向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意。（圖／記者陳威叡攝）

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