蔡沐霖、許嘉恬全請辭！民進黨性騷擾連環爆　5案件懶人包一次看

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民進黨前婦女部員工上月底在臉書爆料，去年九月執行工作任務時，遭外包廠商名導演「輝哥」薛朝輝性騷擾，當時向時任婦女部主任許嘉恬報告，沒想到並未獲得妥善的處置，有吃案的嫌疑。許嘉恬也請辭現任副秘書長一職位，事件從此開始延燒。
然而涉嫌性騷的導演薛朝輝2日發布4點聲明回應，基於保護家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，目前已委請律師確保相關權益。
第二案：黨工遭同事性騷擾！蔡沐霖「檢討受害者」涉吃案請辭下台
第二位前黨工也出面在臉書爆料，透露一位陳姓同事明知道自己有男友的情況下，經常做出逾矩行為，例如陳男常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；甚至是出差住飯店時，在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間，然而向時任青年部主任蔡沐霖申訴，原以為能解決困擾，沒想到，蔡沐霖竟反過來檢討她，導致受害者最終換上憂鬱症，選擇離職回到家鄉靜養。
而傳出該位「陳姓同事」目前任職於《聯合報》，官方《聯合報》2日傍晚發布聲明表示，因涉及職場性騷擾，不容任何模糊空間，因此即日起將陳右豪停職，靜待真相釐清；而陳右豪則委任律師發表聲明，否認有性騷擾一事，「請社會各界不要再轉傳此錯誤之內容，並立即停止對於本人所有不實之指控，否則本人將被迫透過法律手段來捍衛本人的名譽」。
至於蔡沐霖則發表聲明表示，本人過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部之部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。日前以「生涯規劃」為由請辭現職「勞動部次長李俊俋的機要秘書」。
第三案：台北市議員何孟樺再爆料！綠營組織部政務副主任林男固涉案請辭
台北市議員何孟樺2日指出，2018年她擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，在出差時詢問下，發現同仁被其他部門林姓主管寫情書、晚上電話騷擾，然而當時後高層最初做的決定，「竟然是要受害者調部門」，最後「我當時其實很不滿意，不斷向副秘溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，但在機制沒啟動的情況，沒有裁量標準，儘管我一再抗議，黨部也卻仍說只能這樣處理」。
然而事後被爆林男就是民進黨組織部副主任林男固，而林男固也火速向黨中央請辭，並且在何孟樺臉書留言澄清表示「但我沒有半夜電話騷擾她，寫給他的東西也不是情書，對他造成的困擾，我真的很抱歉，對方與我沒有任何感情糾葛，我必須先澄清，至於我造成對方的困擾，至於我造成對方的困擾，我只能抱歉，概括承受」。
林男固也說「要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護對方，我不便透露。我不是要脫罪或轉移焦點，我只是表達事實，若造成其他人困擾，我一併在此致歉」。
第四案：工讀生也出面爆料！吳濬彥冷處理道歉了
前民進黨青年部工讀生2日表示，當時張男打聽到她想考政治相關的研究所，便以自己很有經驗為理由，多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯，儘管她多次委婉拒絕，仍窮追不捨。然而當時向時任主管主管吳濬彥反應時，對方冷處理僅回應「那妳就推掉就好了」，讓該名工讀生後來罹患創傷後壓力症候群，不敢在工作時化妝、打扮，就連頭貼也全換掉。
對此事件，吳濬彥2日晚間致歉，針對2019年擔任民進黨青年部主任時期，當部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，我只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，我必須向當事人再次道歉。我雖然已在第一時間向當事人致歉，但我明白這樣是不夠的，我將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助。
第五案：蔡沐霖冷處理性騷擾事件！自己遭爆「十指緊扣」黨工
然而網路上又有人爆料，有次餐會看到時任青年部主任蔡沐霖不顧她人意願，頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，還指稱有拍到照片，蔡沐霖2日透過律師發表聲明，強調「無法成為翁文方，不代表就是趙昌澤」，面對網路上各種惡意攻訐，本人絕對會以司法捍衛清白。
民進黨版的「#MeToo」事件延燒！總統蔡英文、黨主席賴清德出面喊話
總統蔡英文2日晚間表示，身為前任黨主席，她責無旁貸，「我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意」，蔡英文說表示，我要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道，要謝謝所有關心這個議題、共同發聲的朋友，一起繼續為台灣的性別平等來努力。
黨主席賴清德2日召開記者會表示，「我以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意」賴清德也提出包括「建立直接申訴窗口」、「零容忍的處理原則」和「立即修改黨內規章」3點革新方案，強調民進黨一定要痛定思痛、深刻反省。