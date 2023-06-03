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乳癌高峰在「這年齡」　2族群可公費乳房攝影！快用2招查詢有無符合資格

乳癌高峰在「這年齡」　2族群可公費乳房攝影！快用2招查詢有無符合資格
乳癌高峰在「這年齡」　2族群可公費乳房攝影！快用2招查詢有無符合資格

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】乳癌若能早期發現早期治療，就能有較高的存活率並可保留較好的乳房外觀。不過，乳癌早期鈣化看不到也摸不到，若要早期發現無症狀的零期乳癌，需要藉由「乳房X光攝影」。

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根據國健署資料顯示，乳癌發生高峰為45－69歲，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，國健署補助2類婦女進行每2年1次的乳房X光攝影檢查，民眾可用2方式查詢是否有符合資格。

乳房X光發現早期乳癌　2族群可公費檢查

「乳房X光攝影」可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具。根據國健署資料顯示，每年透過篩檢發現的乳癌個案中有60.8%為早期（0+1期）乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌多27.4%。

另外，根據105-109年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.1%、79.7%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約36.2%。

其中，逾7成的乳癌發生在45-69歲的婦女。因此，國健署署長吳昭軍呼籲，乳癌應早期發現早期治療，國健署有補助以下對象進行乳房X光攝影，希望符合資格的民眾可以到醫療院所做乳癌篩檢，包括：

  1. 45歲以上至未滿70歲的婦女（出生年為民國42年次至67年次）
  2. 40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史的婦女（出生年為民國68年次至72年次，且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）

2年1次公費乳房攝影　2方式查詢資格

符合條件者可攜帶健保卡至醫療院所，或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，進行每2年1次的乳房X光攝影檢查。民眾若是不清楚自己是否有符合資格，或是不記得自己是否曾做過乳房篩檢，國健署也提供了查詢方式。

林莉茹組長表示，民眾可透過2方式查詢自己是否有符合資格，包括：

  1. 利用全民健保行動快易通│健康存摺 APP查詢：
  • 可查詢最近1次篩檢日期、篩檢結果
  • 提醒符合資格的篩檢服務
  1. 持健保卡至國民健康署核可之乳房攝影醫療機構查詢：
  • 查詢是否符合篩檢資格
  • 相關核可醫事機構名單（https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=612&pid=109）


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58072

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