民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪遭停職調查

蔡沐霖找律師喊告性騷受害者！賴清德喊話：被申訴者要誠懇面對

▲民進黨主席、副總統賴清德表示，性騷案件一定用最嚴格黨規處置，也呼籲被申訴者要誠懇面對。。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民進黨主席、副總統賴清德表示，性騷案件一定用最嚴格黨規處置，也呼籲被申訴者要誠懇面對。。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨內性騷醜聞連環爆，遭指控包庇性騷的時任民進黨青年部主任蔡沐霖昨日晚透過律師表示將對受害者提告，引發綠營女性民代群起激憤。對此，民進黨主席、副總統賴清德今（3）日表示，性騷案件一定用最嚴格黨規處置，也呼籲被申訴者要誠懇面對。

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賴清德今日上午出席「台北市公共衛生師公會成立大會」，會前受訪針對黨內性平事件向社會道歉，絕對不必要大局為重，受害者的人身安全權益最重要，為了避免再發生性平事件，民進黨提三項革新，第一、建立申訴管道，受害者直接向秘書長申訴，性平部專責信箱只能由性平部主任李晏榕查閱，以保護當事人隱私。

賴清德表示，第二秉持0容忍，每個人都有100%權利不受侵害，一旦接到申訴就會展開調查，若查證屬實一律開除永不錄用，必要移送法辦，民進黨也會給予受害者協助，包括諮詢、心理輔導與任何的法律協助，民進黨也會告知離開民進黨服務的侵害者現在單位的主管，一定要追究當事人責任。

賴清德表示，第三進行黨內內規修改，強化民進黨的性平機制、增加性平教育，建立性平更佳友善的工作環境避免類似狀況發生。民進黨嚴肅面對每一個案件，不會因為考量選舉因素而有任何改變，性平是民進黨的價值，也跟台灣社會努力多年，不會有任何的退卻。

媒體詢問蔡沐霖揚言對性騷受害者提告，是否會擔心是火上加油，賴清德表示，一定會嚴格來辦理，而且也不贊成用另外一個方式來面對性平事件，他希望不管過去或現在曾經在民進黨服務的人只要被檢舉、被申訴，一定要誠懇面對性平事件。

針對李正浩與林飛帆涉入性平事件，媒體問還會考慮提名他們選立委？賴清德表示，林飛帆的案件已經立案調查，當公布後會再做決定，他也提醒民進黨不管是提名或是合作對象，一定要接受社會嚴格檢驗，不管是公務還是私人事情，如果是私人事情更應該積極跟社會大眾說明，如果還不足用更大程序、更多證據，一定要用爭取社會認知。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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