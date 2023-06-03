蔡沐霖找律師喊告性騷受害者！賴清德喊話：被申訴者要誠懇面對

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賴清德表示，第二秉持0容忍，每個人都有100%權利不受侵害，一旦接到申訴就會展開調查，若查證屬實一律開除永不錄用，必要移送法辦，民進黨也會給予受害者協助，包括諮詢、心理輔導與任何的法律協助，民進黨也會告知離開民進黨服務的侵害者現在單位的主管，一定要追究當事人責任。
賴清德表示，第三進行黨內內規修改，強化民進黨的性平機制、增加性平教育，建立性平更佳友善的工作環境避免類似狀況發生。民進黨嚴肅面對每一個案件，不會因為考量選舉因素而有任何改變，性平是民進黨的價值，也跟台灣社會努力多年，不會有任何的退卻。
媒體詢問蔡沐霖揚言對性騷受害者提告，是否會擔心是火上加油，賴清德表示，一定會嚴格來辦理，而且也不贊成用另外一個方式來面對性平事件，他希望不管過去或現在曾經在民進黨服務的人只要被檢舉、被申訴，一定要誠懇面對性平事件。
針對李正浩與林飛帆涉入性平事件，媒體問還會考慮提名他們選立委？賴清德表示，林飛帆的案件已經立案調查，當公布後會再做決定，他也提醒民進黨不管是提名或是合作對象，一定要接受社會嚴格檢驗，不管是公務還是私人事情，如果是私人事情更應該積極跟社會大眾說明，如果還不足用更大程序、更多證據，一定要用爭取社會認知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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