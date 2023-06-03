美中情局長秘訪中國　間諜氣球事件後最高層會晤

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美國官員長期以來一直警告稱，中國拒絕他們的外交努力。美方指出，這會升高雙方溝通不良演變為衝突的可能性。
美國一名官員在匿名情況下討論勃恩斯的行程說：「上個月，局長勃恩斯前往北京會見中國對口，並強調在情報管道方面維持溝通順暢的重要性。」勃恩斯的行程屬於機密性質。
第2名知情人士同樣在身分保密的情況下指出，勃恩斯此行僅會見情報官員，並未會見北京方面政治或外交領導階層。
美國總統拜登經常派遣勃恩斯進行敏感性出訪，來會見美國對手。勃恩斯2021年底曾訪問莫斯科，就俄羅斯正準備對烏克蘭發動新入侵行動的種種跡象，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對質。
中國間諜氣球飛越美國領空後，美方取消了國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂前往中國的行程，美國仍在試圖重新安排布林肯訪中行。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在新加坡舉行的安全論壇開幕晚宴上，也「短暫」與中國國防部長李尚福交談。中國稍早拒絕了奧斯汀盼能在論壇場邊召開會議的要求。
同樣在今天，美國財政部高層、財政部負責國際事務的副部長夏包（Jay Shambaugh）會見了中國駐美大使謝鋒。根據美國財政部，夏包與謝鋒談到「針對全球總體經濟和金融議題進行密切溝通」的重要性。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120603