NBA總冠軍賽／熱火僅2次罰球破紀錄　Adebayo：我們創造了歷史

日職／聽從新庄剛志監督的建言大覺醒？鈴木健矢稀有的低肩投法！

▲日職火腿隊未來之星鈴木健矢，改練低肩側投，投出一片天。（取自太平洋聯盟TV)
▲日職火腿隊未來之星鈴木健矢，改練低肩側投，投出一片天。（取自太平洋聯盟TV)

記者吳政紘/綜合報導

日本火腿鬥士隊今年移轉到新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，引起不少球迷前往朝聖，火腿隊也奮力打出好成績，其中人氣最高的還是新庄剛志監督，而他的子弟兵也逐漸「覺醒」，這次我們要介紹的鈴木健矢，就是聽從他的建議，改練低肩側投（下勾）投法後，獲得固定出賽的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
球員：鈴木 健矢

球隊：北海道日本火腿鬥士

出生年月日：1997年12月11日 (25歳)

特徴

176公分 75公斤/右投左打。

進入日職第二年為止都是使用側肩投法。現在則是改練在洋聯也非常稀有的下勾投法。因為視力不好所以每次登板都會戴上有度數的太陽眼鏡。

當上職業棒球選手前

高中就讀木更津總合高中並在甲子園春季比賽出場。高中畢業後進入社會人JX-ENEOS公司，第二年被選為日本武士隊社會人棒球選手代表。並在2019年的選秀以第四指名入團北海道日本火腿鬥士隊。


當上職業棒球選手後

2022年春訓期間，新庄監督突然問向原本使用側投法的鈴木健矢選手說：「這種投法容易被打者知道球路，要不要換個不容易被摸透的投法？」然後便推薦他改採低肩側投，並觀看研究前羅德名將「出手離地球表面最低的男人」渡邊俊介選手的影片後正式改練。

目前成績(2023年6月2日現在)

防禦率

 出賽數

 勝場

 敗場

 投球局數

 奪三振

 奪三振率

 自責分

 被打擊率

 Ｋ／ＢＢ

 ＷＨＩＰ
1.75

 14

 5

 2

 46.1

 18

 3.50

 9

 0.226

 1.06

 1.19

日職／樂天金鷲也有山本由伸？原來是超級大物新人內星龍

日職／歐力士版「大谷翔平」！你一定要認識的超新星山下舜平大

日職／阪神的技安！中込伸過去的「醜聞」真相到底如何？

日職／西武強打者山川穗高性侵疑雲　日媒爆下一步可望來台？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀