日職／聽從新庄剛志監督的建言大覺醒？鈴木健矢稀有的低肩投法！

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球隊：北海道日本火腿鬥士
出生年月日：1997年12月11日 (25歳)
特徴
176公分 75公斤/右投左打。
進入日職第二年為止都是使用側肩投法。現在則是改練在洋聯也非常稀有的下勾投法。因為視力不好所以每次登板都會戴上有度數的太陽眼鏡。
當上職業棒球選手前
高中就讀木更津總合高中並在甲子園春季比賽出場。高中畢業後進入社會人JX-ENEOS公司，第二年被選為日本武士隊社會人棒球選手代表。並在2019年的選秀以第四指名入團北海道日本火腿鬥士隊。
當上職業棒球選手後
2022年春訓期間，新庄監督突然問向原本使用側投法的鈴木健矢選手說：「這種投法容易被打者知道球路，要不要換個不容易被摸透的投法？」然後便推薦他改採低肩側投，並觀看研究前羅德名將「出手離地球表面最低的男人」渡邊俊介選手的影片後正式改練。
目前成績(2023年6月2日現在)
| 防禦率
| 出賽數
| 勝場
| 敗場
| 投球局數
| 奪三振
| 奪三振率
| 自責分
| 被打擊率
| Ｋ／ＢＢ
| ＷＨＩＰ
| 1.75
| 14
| 5
| 2
| 46.1
| 18
| 3.50
| 9
| 0.226
| 1.06
| 1.19