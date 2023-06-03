形跡鬼祟！板橋機車男偷藏毒品被抓包 遭警盤查當場逮捕
上月31日晚間7時許，板橋警分局沙崙派出所所長、1名員警，巡邏行經金門街時，看見一名男子邊騎車邊講電話，且安全帽帶未扣，直覺其形跡可疑，隨即上前要求停車盤查，而該名24歲的戴姓男子，當場被警查獲車廂內有三級毒品愷他命1包、毒咖啡包7包，訊後被依法送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，警方盤查時，發現車廂內有摻食吸管一根，戴男辯稱是友人物品，之後見無法隱瞞，隨即主動交出口袋內的愷他，不過在警方盤查過程中，戴男又偷偷裝有毒咖啡包的紅包袋，從口袋塞到後腰屁股間的褲縫，被眼尖員警發現，當場將他依法逮捕，全案詢後依毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦，另外，戴男恐涉及毒駕，待尿液檢驗結果出爐後，另案移送公共危險罪。
對此警方也呼籲，守護轄區治安、交通，不容毒品入侵，對於任何不法絕對嚴辦到底。吸毒會讓人產生心理依賴，強迫使用，還會造成神經系統長期傷害，產生如情緒不穩、視幻覺、記憶減退、抑鬱、失眠及妄想等症狀，千萬不要碰觸毒品，遠離毒品安全至上。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995