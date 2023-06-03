週末悶熱又潮濕！「5縣市」發大雨特報 未來一周天氣不穩定
今（3）日開始水氣增多，中央氣象局早上針對彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市，發出大雨特報，彰化至臺南地區有局部大雨發生的機率，影響將一路持續到今日晚上，各地中午高溫溫約在31度至33度，相當悶熱潮濕。至於未來一週台灣都位於暖濕南風環境內，天氣不穩定，要注意山區午後雷陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，今（３）日除了彰化至臺南地區有局部大雨發生的機率外，中午前後臺南市近山區或河谷發出高溫警訊，氣溫將達到36度以上，建議避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
各地溫度方面，大台北西側溫度25度至33度、台北東側25度至30度、東半部26度至31度、西半部27度至34度，上午各地都是晴到多雲的天氣，午後中南部局部性短暫陣雨、午後西半部有零星陣雨、北部地區午後偶陣雨，明（4）日天氣無明顯變化，各地高溫約落在31度至33度。
氣象專家吳德榮表示，未來一週，鋒面都在浙江一帶活動，離台灣並不遠，但暫無南下跡象，台灣都位於暖濕南風環境內，天氣不穩定，山區午後雷陣雨機會高，有安排登山溯溪行程，要注意午後天氣變化。另外菲律賓東方海面持續有擾動發展，下週可能有颱風生成，是否會對台灣天氣造成間接影響，影響梅雨鋒面或西南風走向，還有待觀察。