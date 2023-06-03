日本暴雨！瑪娃颱風及鋒面釀多地災情 交通大規模中斷
受到瑪娃颱風及氣流鋒面影響，日本四國、東海及其鄰近地區，2至3日陸續出現線狀雨帶，關東及關西都出現暴雨致災的情況，交通也因此大規模中斷。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《日本放送協會》（NHK）等日媒報導，愛知、三重、靜岡、高知、奈良、和歌山等地發生線狀對流而降下暴雨，愛知縣豐橋市有60多歲的男子被發現坐在一輛遭滅頂的汽車裡，被救出時已不省人事，送往市內醫院急救2小時後宣告死亡。和歌山縣君野町傳出至少2人被湍急的水流沖走，下落不明。靜岡縣濱松市則傳出有民宅因土石流被摧毀並淹沒，1名39歲的男子一度受困，獲救後正在醫院接受治療。
在愛知縣豐川市下永山町，有柏油路面出現大裂縫和塌陷，居民形容：「水從路上噴湧而出，就像瀑布一樣，我還以為我要沒命了。」
由於風強雨驟，影響日本多地交通，包含JR西日本、南海電鐵、關西JR、東海道新幹線都陸續出現停駛、延遲或減班的情況。關西機場則有不少旅客因鐵路停運受困，機場方面派人發放睡袋及飲用水。
日本氣象廳預測，西日本至北日本一帶，直至3日都還可能發生強降雨，警告應防範地質災害、低地浸水、河流氾濫等狀況發生。