網球／Djokovic三盤橫掃晉級 「喬帥」連續14年闖進法網男單16強
在一場艱苦的戰鬥後，塞爾維亞名將「喬帥」Novak Djokovic以7:6(4)、7:6(5)、6:2擊敗西班牙好手Alejandro Davidovich，闖進男單16強，繼續朝著生涯第23座大滿貫做衝擊。
記者黃建霖/綜合報導
這場勝利象徵Djokovic將連續第14次參加法網第4輪比賽，這也是他個人在這項賽事中的第88場勝利。他受訪時表示對個人目前的比賽狀態感到滿意，雖然可以做得更好，但打了很多場搶七局對於進入第二周的賽事將會有所幫助。
在這場比賽中，Djokovic也再次展現了自己在關鍵時刻提升比賽水平的能力，在兩個搶七拿下後，第三盤他沒有再給Davidovich機會，一路壓制取得勝利。
Djokovic曾在2016和2021年兩度於羅蘭加洛斯奪冠，今年Rafael Nadal沒有參賽，他得到一個很好的機會。下一輪他的對手將是Juan Pablo Varillas，後者爆冷逆轉了第13種子Hubert Hurkacz。
稍早頭號種子Carlos Alcaraz也以6:1、6:4、6:2輕鬆擊敗第26號種子Denis Shapovalov，順利晉級。他下一輪將對上義大利21歲的新生代好手Lorenzo Musetti。