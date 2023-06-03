蔡阿嘎緊急撤片道歉了！點名日本5家地雷店難吃 粉絲轟：沒禮貌
在社群平台擁有百萬粉絲的知名YouTuber蔡阿嘎，最近到日本旅遊拍片，分享唱歌、品嘗美食的體驗，並發表一則影片，點名5家超難吃的連鎖地雷店，呼籲網友千萬別去吃，言詞極盡嘲諷，引起粉絲感到不適，抗議他在店家裡批評食物很不禮貌，根本丟臉丟到國外去。蔡阿嘎今（3）日緊急下架該則點閱率逾39萬次的影片，在限時動態道歉，承諾「往後會再更謹言慎行」。
記者江芷稜/綜合報導
蔡阿嘎在影片裡點名「吉野家」、「名代富士そば」、「Denny's」、「肯德基」、「なか卯」為日本5家超難吃的連鎖地雷店，在品嘗食物過程，一群人只點2、3份餐點，且不斷大笑批評「第一次吃到這麼難吃的米」，並嘲弄店家的餐點「看裝潢、看那個樣本，一定是大雷店」、「要離職的店員亂弄」，評論直率大膽。
喜愛日本文化的網友對此不以為然，在臉書社團砲轟，蔡阿嘎追求流量也應尊重日本文化與民情，認為他們一群人拍攝影片時，在店裡大聲抱怨、錄影，明顯打擾到客人，尤其是語言不通情況下，大言不慚地說：「直接罵沒關係啊，這邊的人聽不懂啊」，網友難過表示：「店老闆以為是YT來採訪，親切遞上胡椒鹽提味後，他們繼續嘲笑手中的麵。這邊我看了好難過。」
食物美味與否是主觀想法，網友認為這幾家店特色是講求快速方便、價格實惠，蔡阿嘎不喜歡就算了，何必拍影片來叫大家別去吃，挖苦這些食物是學生、窮旅的人才會吃，旅日的台灣Youtuber「多米多羅」特別前往這些店家拍片反擊，狠嗆蔡阿嘎「不要在那邊丟人現眼」。面對影片引發爭議及反彈，蔡阿嘎隨即下架影片，在限時動態道歉「往後會再更謹言慎行，謝謝大家都還願意針對我們影片給出很棒很好的建議」，希望平息風波。