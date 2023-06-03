蔡沐霖揚言告性騷受害者！鄭文燦：錯誤就是錯誤、沒有硬凹的空間
民進黨性騷擾風波延燒不斷，被控性騷的導演「輝哥」、被指控包庇性騷的前民進黨青年部主任蔡沐霖都揚言對受害者提告，引發多位綠營女性民代反彈，將集體提供受害者法律協助。對此，行政院副院長鄭文燦今（3）日表示，「這個事件錯誤就是錯誤，沒有什麼硬凹的空間。」
記者呂炯昌／台北報導
導演「輝哥」、蔡沐霖都揚言以法律捍衛清白。民進黨立委賴品妤、中和立委參選人吳崢、北市議員吳沛憶、北市議員苗博雅、北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷等人昨日晚間聯合發聲明表示，將為政壇性平事件的受害者提供基本法律援助，將邀集律師團隊，提供專業的法律意見，做為受害者的後盾。
鄭文燦今日出席「2023世界自行車日單車遊程嘉年華」，媒體詢問民進黨再爆性騷吃案醜聞，「輝哥」與蔡沐霖揚言對受害者提告，引發綠營民代反彈。對此，蔡文燦表示，這個問題要有深刻的反省能力，也要有除錯的能力，性騷擾零容忍的政策是很重要的，要讓當事人的權益不要被忽略，她可以直接反映、直接申訴，而且要客觀公正的調查，「這個事件錯誤就是錯誤，沒有什麼硬凹的空間。」
※【NOWnews 今日新聞
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