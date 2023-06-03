新北女陳屍房內！口鼻滲血離奇死亡 身旁遺留槍枝與毒品
本月2日下午5時許，新北市八里區忠孝路附近一處民宅，一名34歲的陳姓女子、口鼻滲血，躺臥房間內床舖奄奄一息，警方獲報後隨即派員趕抵，並將她緊急速往淡水馬偕醫院救護，但最終仍宣告不治。而警方也於現場搜索到第二級毒品安非他命、吸食器、改造一把及彈殼一枚，目前警方正積極釐清案情，並追查槍枝來源。
記者林盈君／綜合報導
據了解，警方獲報趕抵時，因無人應門，故緊急通知屋主到場協助開門，進入後發現陳女躺臥床舖上、無呼吸心跳，隨即將她緊急送醫，但仍宣告不治。而初步檢視，陳女並無明顯外傷，警方也在現場查獲安非他命、吸食器，以及改造手槍與子彈等，詳細死亡原因待報請相驗。而與陳女同居的男友、33歲的王姓男子，也被警方約談到案說明。
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