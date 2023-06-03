建立人際關係的「圍欄」　保護自己的內在感受

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這是一個極具威力的內觀練習，帶領我們看見自己的內在空間是什麼樣的狀態。許多人誤以為，自己的痛苦與疲憊來自外界的逼迫與他人的侵入，卻不曉得是因為內在家園缺乏護持與照料，才導致我們的能量不斷流失。
在此特別強調，這絕非是要大家把遭遇過的創傷都當成自己的錯，自責怎麼沒保護好自己。請牢牢記得，你沒有錯，大多創傷都發生在我們尚未完整認識自己的價值、全然尊重自己的本質之時，還不明白我們有能力和方法護持自己的能量場。但此刻，你在某個神奇機緣下拿起這本書，就代表你的靈魂已經開始相信，你值得體驗一個充滿自由、尊重、成功與愛的人生，即便大腦還帶著懷疑，但接收得到這些訊息，表示你已經準備好打造保護能量的圍欄了。
我猜，有些夥伴一聽到「圍欄」的概念，就開始擔心，這難道是要拒人於千里之外嗎？會不會讓關係疏遠甚至引發衝突？
容我說個比喻：你的鄰居因為你家沒有裝圍欄，大門也沒關好，就常常擅自進來找你，不管你正在洗澡還是睡覺。你被嚇到一次、被煩到兩次，都選擇忍耐，因為鄰居看起來也是好意，甚至帶一些禮物送你（即便根本不是你需要的東西），他絲毫沒發現你不高興，持續想來就來。某天，你真的忍無可忍地告訴他：「這是我家！你到底憑什麼一直來侵門踏戶啊！」他完全無法理解你的不悅，反倒見笑轉生氣地回：「莫名其妙耶！是你家門自己不關好的，我來送你禮物還被你罵，真是好心給雷親！」
這個比喻有沒有很熟悉？那些旁人不管你想不想聽，都擅自塞給你的「好心建議」；那些朋友自以為有趣，但其實你很不舒服的「無害玩笑」；那些主管自認為給你機會，但其實充滿貶低與壓榨的「讓你多學習」；那些被父母說得冠冕堂皇，但其實充滿他個人議題的「我是為你好」。每一種情境都像是內在家園被破門而入，即便縮短了距離，卻也喪失了關係，跟我們原本期待的親密背道而馳，因此可以說，沒有心理界線，就沒有人際關係。
相反地，當你的規則明確—「到我家時請先按門鈴，我會告訴你現在適不適合進來；想給我東西也歡迎放在門口，我會去確認我需不需要。」幫助他人逐漸習得你的規則，老實說，人類還蠻喜歡有規則依循的，能增加你們互動過程的安全感。而且，當偶爾為了彼此破壞一點規則，對方才會意識到自己在你心中的重要性，因此對你更加感激、珍惜。
最終，你的每個行動都是基於讓內在感受好，沒有委屈與忍耐，與人相處時的能量就能處於敞開、高頻的狀態。你無須做任何事，光是存在，就能使對方感到舒服、受你吸引，這才是使人際相處順暢自在的主要途徑。
你內在的家，是這宇宙裡唯一一個完全由你的意識建造、維繫、擴展的場域，雖然這個家園曾遭受不少損傷，那僅是因為我們尚未建造「圍欄」、缺少界線意識，渴望他人認同與肯定又是那麼根深柢固地制約著我們，所以你我一定都曾放棄設置圍欄。直到家園殘破不堪，才有機會明白，最重要的，永遠是你內在空間的狀態—也就是「你的內在感受」。
本文摘選自《心理能量使用說明書》，圓神出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58039
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