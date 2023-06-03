真的狂！燒肉店會變園區 碳佐麻里宣佈要搬家了：吃飽開逛誠品
有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」，預計將打造「全球最大燒肉旗艦園區」，因應台南的府前店要搬家，選擇直接進駐台南的新興園區，即南區鹽埕段「商八」開發區，規劃佔地千坪，更將結合旗下火鍋、湘菜等多個品牌，預計於今年底開幕。馬辣國際餐飲集團旗下燒肉吃到飽品牌「夯下去新潮和牛燒肉」，也開設新竹首家分店，130種肉品與海鮮、時蔬等，最低每人只要598元起就能吃到。
記者葉盛耀/綜合報導
「碳佐麻里」日前於臉書粉絲頁宣佈好消息，提到府前店已掛上新帆布，公告將打造出全球最大燒肉「碳佐麻里新興園區」，並邀請大家靜待開幕日的到來。發源自台南的碳佐麻里，旗下在台南、高雄各有2家分店，走精品燒烤路線，嚴選肉品之外，不定時有服務人員幫忙代烤且幾乎都要訂位才能用餐。2018年政府睽違14年又再次開放日本和牛進口時，碳佐麻里也是全台少數幾家、能於第一時間進口到整頭和牛入店裡的業者，足見其餐飲實力。
除了燒肉之外，碳佐麻里也跨足火鍋與中餐市場，火鍋品牌包含「TANGO麻辣」、「有你真好火鍋沙龍」，另有「有你真好湘菜沙龍」，以及「T+Cafe&tea咖啡輕食」。因此此次佔地千坪、號稱全球最大旗艦園區的碳佐麻里新興分店，也將結合旗下品牌入駐。其實該開發區內，誠品也將進駐，打造6千坪南台灣最大店的「台南鹽埕店」，預計將於2024第四季開幕。
另外，馬辣國際餐飲集團旗下最新燒肉吃到飽品牌「夯下去新潮和牛燒肉」，也進駐新竹市東區，以獨棟方式呈現，超過百坪的佔地，目前已開始試賣。提供超過130款肉品、海鮮、時蔬、茶飲、研磨咖啡、手工啤酒、進口紅、白、氣泡酒和莫凡彼、哈根達斯冰淇淋等眾多高檔食材無限量供應，最低只要598元起就能吃到。
其中肉品採用濕式冷藏熟成的原塊用肉，以現點現切方式出餐，有澳洲和牛沙朗牛排、美國CAB特上安格斯黑牛霜降、美國Choice鮮嫩牛肋等。海鮮則有極上北海道生食級大干貝、阿根廷天使紅蝦、特上九孔鮑魚、野生大草蝦等。
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