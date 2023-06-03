2023 hito流行音樂獎典禮哪裡看？5平台轉播 完整卡司懶人包
被譽為最趨向民意且廣受各年齡層樂迷喜愛的音樂盛典「2023 hito流行音樂獎」，今（3）日頒獎典禮將於在台北小巨蛋舉行，本屆頒獎典禮卡司超強，包括林俊傑、庾澄慶、彭佳慧、田馥甄等30組超華麗金曲演唱。沒有搶到票要去哪裡看轉播呢？包含中華電信MOD及Hami Video共5平台晚上7點同步轉播。
記者周淑萍/綜合報導
一年一度的「2023 hito流行音樂獎」頒獎典禮將於今（3）日於台北小巨蛋舉行，今年卡司依舊超強，由「嘻哈教父」MC HotDog熱狗擔任開場演出嘉賓，韋禮安、徐佳瑩及HUSH也加持典禮，林俊傑擔任壓軸演出嘉賓，庾澄慶祭出回憶殺，新作〈On My Way〉小巨蛋首唱，戴佩妮時隔7年重返小巨蛋。田馥甄8月返場小巨蛋，hito流行音樂獎搶先開金嗓，預計有30組歌手出席。
完整卡司名單：
AcQUA源少年、ALL IN 5、FEniX、HUSH、MC HotDog熱狗、Ozone、U:NUS、VERA、W0LF(S) 五堅情、田馥甄、白安、宇宙人、告五人、林俊傑、品冠、柏霖PoLin、洪佩瑜、韋禮安、徐佳瑩、庾澄慶、張若凡、理想混蛋、彭佳慧、曾沛慈、熊仔、蕭秉治、蕭敬騰、戴佩妮、戴愛玲、魏嘉瑩
轉播時間：6月3日 19:00
重播
- 電視：年代MUCH台
- MOD：中華電信MOD hito流行音樂獎專屬頻道、壹電視綜合台
- 網路轉播：Hami Video
- 戶外轉播：新光三越台北信義新天地LED、7-ELEVEN OPEN!CHANNEL數位看板聯播網
- 廣播轉播：Hit Fm聯播網
- Hit Fm聯播網 6月10日14:00-17:00
- 年代MUCH台、MOD壹電視綜合台：6月3日24:00-6月4日05:00、6月4日12:00-17:00、6月4日20:00-6月5日01:00
- 中華電信MOD hito流行音樂獎專屬頻道、Hami Video：6月4日精彩重播