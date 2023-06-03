今日廣場》陳少甫／柯文哲和郭台銘聯手　有機會改變台灣？

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在野大聯盟的概念是對的，但是，朱立倫是錯的，朱立倫養套殺郭台銘的操作是錯的，侯友宜當總統候選人是錯的。因此，朱立倫跟侯友宜結盟，不會贏。政治現實是，投給侯友宜，就是投給朱立倫。投給侯友宜，照樣輸給賴清德。郭台銘是馬英九路線信仰者，郭台銘從旁協助柯文哲，郭柯就是在野大聯盟。
郭台銘在經歷朱立倫預謀性的養套殺後，作為有國際視野、對政治有抱負的企業家，應該發起為人民發聲的政治運動，並在總統大選扮演最為關鍵的角色。台灣人的心願是「我們不要戰爭！」台灣人民拒絕一昧配合美國。藍營主張全力避戰，這是藍軍支持者不願屈服的堅持，也是郭台銘金門和平宣言的內涵。
朱立倫為消耗郭台銘政治能量，誘導郭台銘相信自己會被徵召，並要求承諾：郭台銘願意支持國民黨提名的總統參選人。被詐騙許下的承諾，當然會作廢。郭台銘直到國民黨徵召侯友宜的當天晚上，才意識到全部都是朱立倫的圈套。郭台銘被騙，才在臉書發文支持黨徵召的侯友宜。被詐騙的承諾當然要作廢。
郭台銘或許可以參考郭正亮的意見。郭正亮的概念是，選戰進入倒數三個月，柯文哲雖擅長空戰，卻缺乏陸戰根基。由於國民黨在全台各縣市的所有選區，都有推出區域立委參選人，民進黨同樣在各縣市推出區域立委參選人，屆時，郭台銘雖然支持柯文哲，但柯文哲因為沒有陸軍，最後可能被兩大黨邊緣化。
以在野大聯盟來實現下架民進黨，是基於現實唯一有機會打敗賴清德的模式。既然是在野大聯盟，就不能只有柯文哲。柯文哲需要郭台銘，郭台銘也需要柯文哲。不能只有民眾黨，還應該聯合放棄侯友宜和朱立倫的優秀國民黨同志。國民黨任何參選立委的人，只要願意支持柯文哲與郭台銘，郭台銘與柯文哲就應該幫忙站台。不願意支持柯文哲的選區，民眾黨應該在該選區推出候選人。
不分藍綠，所有民調證明侯友宜選情持續往下探底，侯友宜徘徊低谷的趨勢無法逆轉，因此在適當時間點，國民黨自然會有立委參選人與地方勢力倒戈。但有志於總統大位的柯文哲，應有相對的志氣和格局，柯文哲應該採納郭正亮的建議，以海選或任何可行的方式，在各縣市所有選區提名民眾黨立委參選人。
郭台銘可考慮以戰爭與和平作主軸，郭柯配並非必備，郭台銘依然可參與整場總統大選。侯友宜還沒被淘汰，侯友宜正在被淘汰。郭台銘應該領導志同道合的國民黨立委參選人和地方勢力，與柯文哲共組在野大聯盟，徹底改變台灣。
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