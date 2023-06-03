NBA／湖人鐵了心續留Reaves　將匹配任何低於約30.8億的合約報價

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但根據上述兩人的說法，一些高管認為Reaves的身價應該有4年8000萬美元，甚至不無可能達到1億美元。如果真的有球隊開出這樣的價碼，湖人在匹配上可能存在著一些困難。
Buha稱無論如何，湖人將匹配任何總價在1億美元以下的報價，「如果你看看他在例行賽和季後賽的表現，湖人隊認為他是這支球隊中第3好的球員。他進步幅度巨大，基本上是場均18+5+5的球員。作為球隊先發，他投籃命中率接近50/40/90%。有幾個因素可以解釋為什麼湖人隊為什麼能在下半季爆發，但其中最主要的——也許是最大的因素——是Reaves的提升。」
不過Buha表示，雖然湖人想用較低的薪水留下他，但以現在市場上的行情，他們下重本恐怕在所難免，這位知名媒體人爆料，目前魔術和火箭都對他優異，而剛剛抽到狀元籤的馬刺則可能扮演黑馬。
「這是湖人在這個休賽季最重要的操作，我認為他們有從Alex Caruso的情況中吸取了教訓。而且我覺得（若Reaves離開）將是比Caruso更大的災難，因為Reaves是一名更好的球員。」Buha如此說道。
兩人在討論中指出，8000-8500 萬美元，可能將是湖人不得不考慮的金額，而且根據他們從湖人隊那裡聽到的消息，匹配金額高達1億美元是確定的。