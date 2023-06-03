黃明志不忍了！世界巡演獨缺香港站原因曝 無奈嘆「踩紅線」
黃明志推出最新歌曲〈大飛機〉這首歌意義非凡，除了是「大飛機世界巡迴演唱會」主題曲之外，黃明志也在MV中化身型男機長將一直以來堅持的信念與歌迷分享，透過歌曲傳達：「我們有我們自己的理念，雖然不被世俗的眼光所認可，可是我們決定挑戰到底。」日前宣布展開巡演的黃明志，卻因為香港場地問題，導致世巡獨缺香港，在〈大飛機〉歌詞中，他再度表達立場：「就愛踩紅線。」
記者吳雨婕/綜合報導
自出道以來便爭議不斷的黃明志，經常針對各種不同的社會現象及時事議題發聲，這次在〈大飛機〉MV中他以「機長」形象象徵意見領袖、領頭帶領人們衝破體制，對此黃明志表示：「我一直相信社會要進步就需要一股反動的力量，要把這個理念透過〈大飛機〉傳達到世界各地。無論現在的社會多麼富裕或是多麼完美，如果沒有相對反動的聲音，這個世界就會走向墮落。」
黃明志不久前在「大飛機世界巡迴演唱會」的記者會現場宣布即將前往全球16個城市開唱，包括高雄、新加坡、曼谷、大阪等亞洲站，以及巴黎、倫敦、雪梨、溫哥華等歐美和澳洲城市，無奈「獨缺香港」，因此呼籲「香港不該被限制」。長期被冠上「辱華」標籤的黃明志，這次在新歌〈大飛機〉的歌詞中也明確表達自己的立場：「從沒考慮收斂、就愛踩紅線。」
〈大飛機〉MV舞蹈編排上安排14位Luxy Girls排練不少類似軍隊整齊的動作，整體呈現既性感的同時又相當有紀律。但在鏡頭前氣勢凌人的畫面，鏡頭外的Luxy Girls卻是抵禦著強烈的寒流完成拍攝，在13度的冷風依然敬業地秀出好身材，連黃明志經紀人見狀也忍不住說道：「實在太對不起妳們了！看了都好想哭。」