世界自行車日　中部千人騎遊東后豐自行車道

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今交通部觀光局與台中市政府共同舉辦中部場次，邀請參與騎遊的大小朋友約近千人參加，路線從東勢客家文化園區騎至后里馬場，全程約16公里的東后豐自行車道（東豐自行車綠廊＋后豐鐵馬道）一路悠美的風景讓大家不禁沿路拍照留念，也對東后豐自行車道留下更美好的印象與回憶。
中部場活動起跑點安排從東勢客家文化園區起跑，騎乘出發由交通部政務次長胡湘麟、立法院院副院長蔡其昌、立法委員江啟臣、楊瓊櫻等人共同領騎，在巨大集團創辦人劉金標鳴槍起跑下，交通部觀光局副局長周廷彰、台中市政府副市長王育敏、波蘭台北辦事處長高則叡、臺中市政府觀旅局長陳美秀、參山處長曹忠猷、行政院農業委員會水土保持局臺中分局副分局長王志雄、日本大分縣佐伯市副市長武田晴美等同樂，享受騎遊時光。
交通部政務次長胡湘麟表示，交通部近年在推廣自行車旅遊上的創意、用心和成果績效有目共睹，近年政府及民間積極響應世界自行車日的努力，國際也日益關注，也期盼在公部門及民間持續合作努力下，讓臺灣成為世界上最好的自行車綠色旅遊王國。「2023世界自行車日-單車遊程嘉年華」活動，於全臺各地串聯一起開騎，觀光局首度和臺中市政府攜手合作舉辦中部場次，場地選擇風景怡人且又非常適合全家大小朋友一起共騎的東后豐自行車道，讓民眾一路體驗在地旅遊風情。
曹忠猷表示，這次特別感謝旅行業好朋友300多人參加騎乘活動，也感謝中彰觀光圈臺中市樂活觀光產業聯盟協會、東勢農會及后里旅遊文創發展協會近50名業者在騎乘路線旁應援加油展現台中的熱情，讓民眾在騎遊過程中，感受到專屬於中部的旅遊體驗。參山處也特別安排在石岡旅服中心接待參與貴賓，也設置了補給站，提供豐富的食物讓大家補充體力，快樂地前往終點。
今天除了在北、中、南3主場騎乘活動出發的同時，各參與分組機關也同步從交通部運輸研究所將環臺自行車路線劃分成45條的路段，各自分別騎乘自行車出發，透過環騎圓夢APP紀錄自行車騎乘軌跡及串連45段騎乘軌跡拚成台灣形狀，畫面相震撼。