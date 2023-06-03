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Stray Kids新專輯預售量破K-POP紀錄　 JYP朴軫永發文祝賀

▲Stray Kids新專輯預售量513萬張破紀錄，JYP創辦人朴軫永特別發文祝賀。（圖／Stray Kids推特）
▲Stray Kids新專輯預售量513萬張破紀錄，JYP創辦人朴軫永特別發文祝賀。（圖／Stray Kids推特）

記者薛羽彤/綜合報導

韓國男團「Stray Kids」昨（2）日發行第三張韓文正規專輯《★★★★★ (5-STAR)》，以513萬張的預售量創下K-POP史上最高的專輯預購紀錄。他們所屬的經紀公司JYP娛樂創辦人朴軫永，特別於個人官方IG發文祝賀。

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▲Stray Kids新專輯預購513張創K-POP新紀錄。（圖 ／JYP IG）
▲Stray Kids新專輯預購513萬張創K-POP新紀錄。（圖 ／JYP IG）
JYP娛樂的創辦人朴軫永，在個人官方IG上傳Stray Kids的團體照，並加上Hashtag「StrayKidsComeback」、「YouMakeStrayKidsStay」，以韓文、英文發文祝賀，朴軫永寫道「真的很不可思議，看著這群傑出的孩子創造出屬於自己的路。『stay』（粉絲名）是他們創作上力量與靈感的來源，請陪伴在他們身旁，並永遠讓他們知道妳們一直在。此外，恭喜Stray Kids和stay，創下K-POP史上最高預購紀錄。」

▲朴軫永發文祝賀Stray Kids專輯有好成績。（圖 ／JYP IG）
▲朴軫永發文祝賀Stray Kids專輯有好成績。（圖 ／JYP IG）
Stray Kids去年10月推出迷你專輯《MAXIDENT》後，時隔8個月再發表專輯《★★★★★(5-STAR)》，共收錄12首歌。Stray Kids的高人氣，連先前的主打歌《God’s Menu》都在YouTube上衝破4億的觀看次數，成為四代男團中，首組在YouTube上擁有4億觀看次數的男子團體。

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