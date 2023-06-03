獨／台灣buffet最強菜色曝光！老饕拿菜順序解密：想吃回本先學

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再來是進攻炸物、烤物區，包含唐揚雞、可樂餅、烤香魚、烤蝦等，尤其炸蝦是不分男女老少去吃自助百匯時必吃的菜色。而後是鐵板區，現煎的干貝、魚等海鮮，還有牛小排、羊排或豬排等，享受大口嗑肉爽快之後，才開始依個人喜好，往不同區域覓食。
而這三家也各自有人氣菜色。以旭集來說，海鮮區最受歡迎，燙白蝦、麵包蟹等，以及經常是蟹黃飽滿的沙母或紅蟳；鐵板燒人氣也高，尤其是現煎大干貝很受歡迎，不少網友能一次吃到10幾個，還打卡聲稱「干貝自由的感覺真好」。
至於饗饗，海鮮區同樣很受歡迎，亦有麵包蟹等各式螃蟹及生魚片。再來是炸物區，饗饗微風店行政主廚曾建銘特別提到，饗饗的炸物區所提供的炸蝦有兩款，原味炸蝦常被稱讚麵衣薄酥不含油且蝦隻尺寸不小，吃起來過癮；另外還有杏仁片炸蝦，多了獨特香氣，特別受到30歲以下年輕顧客歡迎。
價位相較旭集、饗饗兩品牌較低一些的饗食天堂，同樣也是蝦類料理受到歡迎，像是生魚片區的天使紅蝦、海鮮區的燙白蝦以及炸物區的炸蝦，饗食天堂京站店行政主廚羅鈞瀚也透漏，每次餐期一開後，肯定要連續不間段地至少炸個4輪，才能滿足龐大民眾對炸蝦的渴望，而每個餐期(午餐、晚餐)通常要炸到400~500隻蝦。
綜合這三家品牌可以歸類出，台灣人吃Buffet普遍喜愛海鮮，蝦、蟹與干貝都是必吃；而若以單道菜色來說，炸蝦無疑該被頒發最佳人氣獎。
饗賓餐旅事業之外，漢來美食旗下的海港自助餐廳也是全台人氣Buffet，人氣菜色則同樣也是蟳蟹、燙白蝦等海鮮，以及生魚片、握壽司等日本料理，尤其現做的舒芙蕾更是排隊甜點。較特別的是，海港每年總有兩檔特殊活動，包含春天的甜點季，例如今（2023）年4月邀請來自日本的金牌甜點主廚－小熊亮平客座；而秋季時則將有米其林餐廳主廚客座，強調額外增加菜色但不另外加價，也是不少顧客每年必追的活動。