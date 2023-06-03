日本拉麵上桌太燙！她「1舉動」遭轟出店外　眾嘆：要有心理準備

獨／台灣buffet最強菜色曝光！老饕拿菜順序解密：想吃回本先學

▲饗賓集團旗下有3大Buffet品牌，包含饗饗、旭集與響食天堂，都各有最受顧客歡迎的人氣菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗賓集團旗下有3大Buffet品牌，包含饗饗、旭集與響食天堂，都各有最受顧客歡迎的人氣菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

饗賓餐旅事業旗下囊括三種不同定位的Buffet品牌，包含高價位的旭集、饗饗，以及中價位的饗食天堂，《NOWnews今日新聞》特地調查此三品牌的顧客習性，歸類出到Buffet餐廳建議該怎麼吃，以及各品牌最受歡迎的必吃菜色有哪些。

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饗賓餐旅事業表示，綜觀民眾去旗下三家Buffet品牌取菜時，最一剛開始總有個流程，分三步驟，首先顧客們會先衝海鮮區，除了燙熟後冰鎮的蝦、蟹等海鮮，還拿綜合生魚片、握壽司等，民眾尤其特愛鮭魚生魚片，就像吃套餐時總先吃開胃冷前菜一樣。

再來是進攻炸物、烤物區，包含唐揚雞、可樂餅、烤香魚、烤蝦等，尤其炸蝦是不分男女老少去吃自助百匯時必吃的菜色。而後是鐵板區，現煎的干貝、魚等海鮮，還有牛小排、羊排或豬排等，享受大口嗑肉爽快之後，才開始依個人喜好，往不同區域覓食。

▲綜觀民眾到Buffet時，第一個會拿取的食物是海鮮區，包含蝦蟹與生魚片、壽司等。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲綜觀民眾到Buffet時，第一個會拿取的食物是海鮮區，包含蝦蟹與生魚片、壽司等。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲鐵板區會有現煎的海鮮以及牛排、羊排等，也是民眾會搶先拿取的菜式。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲鐵板區會有現煎的海鮮以及牛排、羊排等，也是民眾會搶先拿取的菜式。（圖／饗賓餐旅事業提供）
而這三家也各自有人氣菜色。以旭集來說，海鮮區最受歡迎，燙白蝦、麵包蟹等，以及經常是蟹黃飽滿的沙母或紅蟳；鐵板燒人氣也高，尤其是現煎大干貝很受歡迎，不少網友能一次吃到10幾個，還打卡聲稱「干貝自由的感覺真好」。

▲旭集的鐵板區相當受到歡迎，有煎大蝦、大干貝等，甚至不少民眾能夠一次吃下10幾顆干貝。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲旭集的鐵板區相當受到歡迎，有煎大蝦、大干貝等，甚至不少民眾能夠一次吃下10幾顆干貝。（圖／饗賓餐旅事業提供）
至於饗饗，海鮮區同樣很受歡迎，亦有麵包蟹等各式螃蟹及生魚片。再來是炸物區，饗饗微風店行政主廚曾建銘特別提到，饗饗的炸物區所提供的炸蝦有兩款，原味炸蝦常被稱讚麵衣薄酥不含油且蝦隻尺寸不小，吃起來過癮；另外還有杏仁片炸蝦，多了獨特香氣，特別受到30歲以下年輕顧客歡迎。

▲饗饗的炸蝦有兩款，其中的杏仁片炸蝦更是受到年輕人歡迎。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗饗的炸蝦有兩款，其中的杏仁片炸蝦更是受到年輕人歡迎。（圖／記者葉盛耀攝）
價位相較旭集、饗饗兩品牌較低一些的饗食天堂，同樣也是蝦類料理受到歡迎，像是生魚片區的天使紅蝦、海鮮區的燙白蝦以及炸物區的炸蝦，饗食天堂京站店行政主廚羅鈞瀚也透漏，每次餐期一開後，肯定要連續不間段地至少炸個4輪，才能滿足龐大民眾對炸蝦的渴望，而每個餐期(午餐、晚餐)通常要炸到400~500隻蝦

綜合這三家品牌可以歸類出，台灣人吃Buffet普遍喜愛海鮮，蝦、蟹與干貝都是必吃；而若以單道菜色來說，炸蝦無疑該被頒發最佳人氣獎

▲饗食天堂統計出海鮮類中的蝦類料理最受歡迎，包含燙白蝦、炸蝦等菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗食天堂統計出海鮮類中的蝦類料理最受歡迎，包含燙白蝦、炸蝦等菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
饗賓餐旅事業之外，漢來美食旗下的海港自助餐廳也是全台人氣Buffet，人氣菜色則同樣也是蟳蟹、燙白蝦等海鮮，以及生魚片、握壽司等日本料理，尤其現做的舒芙蕾更是排隊甜點。較特別的是，海港每年總有兩檔特殊活動，包含春天的甜點季，例如今（2023）年4月邀請來自日本的金牌甜點主廚－小熊亮平客座；而秋季時則將有米其林餐廳主廚客座，強調額外增加菜色但不另外加價，也是不少顧客每年必追的活動。

▲漢來海港餐廳每年春天舉辦甜點季，是許多喜愛吃到飽餐廳民眾必追活動，今年已於4月落幕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲漢來海港餐廳每年春天舉辦甜點季，是許多喜愛吃到飽餐廳民眾必追活動，今年已於4月舉行並落幕。（圖／記者葉盛耀攝）

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