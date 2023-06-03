遭爆隱匿性騷蔡沐霖稱新手主管盲區！王婉諭批：不願正視處置失當

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王婉諭說，「我的天啊，不論你本來的誤解為何，當事人已經向你表達不舒服、甚至認為自己遭性騷擾之時，你難道還能繼續活在幻想泡泡中嗎？」
針對蔡沐霖的聲明中也提到「對於因這些不當發言而有太多聯想因而受傷的人，我尊重其主觀看待整件事情的角度。」王婉諭表示，這段話更是看得她瞠目結舌，顯然蔡沐霖並不覺得「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，這樣的發言有任何的問題。整篇聲明自始自終，蔡沐霖都以「新手主管視角的盲區」來作為理由、藉口，完全不願意正視自己對於性騷事件處理失當的事實。
王婉諭說，她以為「同理」和「尊重當事人」是每個主管、甚至是每一個人都應該擁有的基本關懷，但顯然蔡沐霖並不這麼認為。拿著律師函出來無法嚇唬人，只顯示了連基本的自省面對能力都不存在。
王婉諭鄭重重申，很顯然，民主進步黨對於組織、主管的揀選和性平教育訓練，有非常嚴重的不足，尤其隨著不斷有新的案件浮現，她要沈痛呼籲，民主進步黨必須要深刻檢討。而包含本黨在內的朝野政黨，也應反求諸己，檢視自身的組織內，是否也有下一個「蔡沐霖」的存在。
王婉諭更要呼籲社會大眾，此時此刻，是台灣社會追求性別平權意識的重大考驗，她希望各界給予被害者足夠的支持，並且尊重其隱私及自主權，唯有如此，才能共創一個受害者不需要「勇敢」，也能為自己發聲的社會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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