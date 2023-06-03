批性騷案加害者傷口撒鹽　侯友宜：我不屑、不能放過

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜接著表示，受害者站出來揭發事實需要很大的勇氣，性騷擾不能容忍，面對加害者更不能姑息、掩蓋事實。他認為加害者必須受到法律、社會道德面譴責，且態度很重要，但在整個事件裡，大家卻看到很多加害者若無其事的在受害者傷口撒鹽。
侯友宜說，面對性騷擾要動用全民力量，政府應該多做事，站在社會關懷、治安面、教育面給受害者支持、將性騷擾議題變成全民關心的議題。中央執政多年，該以全方位態度進行檢討、提出更好的方向。
此時盧秀燕忍不住說「讓我補充一下，我真的是蠻生氣的」。她指出受害者不顧自己傷痛揭發惡行，卻沒得到道歉、協助，連法律扶助都沒有，加害者倒是擺開陣仗、找很多律師「要告人家、比誰都還凶」。她說自己忍無可忍，忍不住要講幾句話，呼籲全民團結挺受害者，幫助他們對抗惡狼，末了再補充一句「對不起太生氣了」。
侯友宜受訪時數度口誤，將加害者講成受害者，他臨上車前再度強調，要對受害者強力後盾支持、對加害者譴責不能姑息，更不允許加害者在傷口刻意撒鹽、讓被害者更痛苦、在暗夜中哭泣。他呼籲全民力挺受害者、社會給予更多關懷與扶助、一起為性別平權努力。
侯友宜稍後到清水紫雲巖參拜，再度對民進黨性騷案提出看法，強調自己對加害者們的態度很不屑，並說「不能姑息容忍，更要譴責，絕對不放過他」！盧秀燕也說，整個事件是集體加害，她向鼓起勇氣揭發者致敬，但加害者看起來強詞奪理、擺出陣仗，藉著他們的權勢和人脈找很多律師，當初傷害他們的機關團體，連句道歉或提供法律扶助的資源都沒有，她問「這是一個什麼樣的社會？這樣符合公義嗎？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「綠營版MeToo事件」相關新聞。