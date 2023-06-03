3週暴瘦14公斤！　男星失聰、血尿甚至「橫紋肌溶解症」

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橫紋肌溶解症5大原因橫紋肌溶解症原因眾多，衛生福利部豐原醫院歸納為5大類[i]：
1.肌肉受到創傷或擠壓肌肉的創傷因撞傷、燒傷而引起。較長時間的昏迷可能把肢體給壓傷。臨床上經常可見因為酗酒或服用安眠藥，造成意識過於昏沈而無法翻身改變姿勢，導致肌肉在長達4、5個小時以上的壓迫，造成肌肉細胞破裂進而溶解。長時間的抽搐（如癲癇）或持續收縮（如破傷風）也有相關。
2. 肌肉過度使用肌肉過度使用或運動太激烈，如行軍、跑馬拉松、健行，或是以過度激烈運動的方式來進行體罰。
3.藥物因素一些降血酯的statin藥物可能會引起肌肉疼痛、無力、甚至達到橫紋肌溶解症的地步。
4.嚴重肌肉發炎如自體免疫失調引起的多發性肌炎，或是因病毒感染引起的病毒性肌炎。
5.代謝性肌肉疾病最常見的包括肝醣及脂肪代謝異常。患者平常可能只有輕微的無力或絲毫沒有症狀，不過劇烈運動一陣子後，肌肉會疼痛僵硬，並出現肌球蛋白尿的情形。這些代謝異常肇因於代謝途徑中某些酵素的缺乏，須靠專門的實驗室才能檢查出來。
嚴重恐導致急性腎衰竭甚至致死西園醫院資料顯示[ii]，民眾在高溫環境，如果未做好熱身，或忽然一次接受高強度並超過自己耐受程度的運動，或在潮濕悶熱環境下長期進行勞力密集工作、未補充足夠水分，就容易發生橫紋肌溶解症。輕則須補充水分、多休息；重則需要住院觀察，更甚者會有急性腎衰竭及生命危險，不可不慎！一般來說，橫紋肌溶解症的致死率約在8～10%，如果進展成急性腎衰竭，死亡率會高出許多。
對於急性期的治療方式，為了預防急性腎衰竭，通常須給予患者大量的生理食鹽水靜脈輸液，同時監控每小時的尿量、矯正電解質的異常。若有危險徵兆，需盡速轉介血液透析治療。
為了預防疾患，建議民眾避免在空腹時運動或暖身，或是潮濕悶熱的環境下進行運動，此外多喝水並保持足夠的小便量，都是預防策略。運動前應審慎評估，了解自身狀況並提高警覺。
[i] https://www.fyh.mohw.gov.tw/?aid=509&pid=46&page_name=detail&iid=886
[ii]https://www.westgarden.com.tw/medicenter_gallery/%E5%A4%A9%E7%86%B1%E6%BF%80%E7%83%88%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%B0%91%E5%96%9D%E6%B0%B4-%E5%B0%8F%E5%BF%83%E3%80%8C%E6%A9%AB%E7%B4%8B%E8%82%8C%E6%BA%B6%E8%A7%A3%E3%80%8D/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58043
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