雙北發大雨特報！「15縣市」防局部大雨加雷擊 影響時間曝光
中央氣象局今（3）日中午發布大雨特報，15縣市區域包括臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區，對流雲系發展旺盛。也就是桃園以北、中南部地區及竹苗、花蓮山區對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，局部大雨發生機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，影響時間自3日下午至晚上。
記者鍾怡婷/綜合報導
其中，嘉義市、嘉義縣、雲林縣12點6分發布大雷雨示警，警戒區域包括嘉義市、嘉義縣、雲林縣，氣象局預估持續時間將至13時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。12點59分再增屏東縣、高雄市大雷雨示警，持續時間至14時0分。
除了發布大雨特報外，今日中午前後臺南市近山區或河谷為黃色燈號，將出現36度以上的高溫，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
今日各地悶熱潮濕，大台北西側溫度25度至33度、台北東側25度至30度、東半部26度至31度、西半部27度至34度，上午各地都是晴到多雲的天氣，午後中南部局部性短暫陣雨、午後西半部有零星陣雨、北部地區午後偶陣雨，明（4）日天氣無明顯變化，各地高溫約落在31度至33度。