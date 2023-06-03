五度闖關環評再延宕！「四接東移」爭議吵什麼？

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四接全名為「第四天然氣接收站」，與協和火力發電廠的轉型有關。位在基隆市中山區的協和電廠，啟用時間為1977年，因設置的4部發電機組重油發電，且機組老舊，多年來成為基隆最大空氣污染源，屢屢引發爭議，故1、2號機已在2019年除役，而3、4號機也預計在2024年除役，台電預估到時將出現470萬瓩的電力缺口。
為此，台電規劃在原址改建天然氣發電機組，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展的電力需求。為了成功轉型成天然氣發電，台電計劃在協和電廠外海興建天然氣接收站，也就是在外木山海域「填海造陸」，並放置天然氣LNG儲槽與接收碼頭，作為天然氣氣源。
台電於2018年提出最原始的計畫中，規劃填海29.25公頃，設置的4部天然氣機組各1000至1300MW，並興建6座各16萬公秉的儲槽。此計畫因對環境有重大衝擊，故台電在隔年提出替代方案，將填海規模縮小至18.6公頃，改興建2部各1000至1300MW的天然氣機組，及2座各16萬公秉的儲槽。環團仍表示不滿，質疑方案恐活埋7.5萬株珊瑚，甚至有四分之一的海洋生物會消失，反對危害海洋生態與海景。
為考量維護海洋生態，台電於去（2022）去年提出「東移方案」，將填地面積縮小至14.5公頃，並向東移400公尺，但各反對族群還是不買單，除了海洋環境保育團體多次抗議表達對海洋生態的憂心之外，基隆原住民也表示，海洋孕育許多生命，不允許將海洋填起，漁民也擔心，填海造陸恐會對當地漁獲量造成衝擊。航運人士則認為，東移方案恐引發塞港危機，對基隆港造成安全隱憂。
四接對未來能源占比的貢獻？台電：穩供電+減媒
撇除上述反對族群對於四接興建的憂慮，台電表示，「協和電廠以氣換油」的概念對我國加速減煤至關重要，我國去年氣電占比已提高至38.8％，接收站的興建可望推進2025年天然氣佔比提高至50%的目標，此外，北東電網還蓋人口數達480萬，北東用電估計在2025年時將達600萬瓩，但僅剩和平電廠130萬瓩可支撐，電力缺口引人擔憂。
除了四接興建所引發的正反方討論，四接爭議也延伸至公投戰場，由民眾自發組成的「守護外木山行動小組」在去年推動「基隆護海公投」，當時基隆市府為民進黨執政，在發起小組補件後，市府表示得再呈報行政院，引發「市府企圖阻撓公投成案」的爭議。
今年，換上國民黨執政的基隆市府，在發起小組原案補正重新推動公投後，隨即通過審查，通知提案人可以準備開始第二階段連署。兩黨派各自在市府執政的一連串操作，皆受到「四接公投變質，淪為政治鬥爭棋子」的質疑。
四接興建爭論不休，在去年7月經歷第4次環評初審審查時仍未通過，於今年5月25日召開的第5次初審會議，也因環團抗議、地方政府反對、環評委員會不配合下，環保署最後以需凝聚最大共識為由將審期待定，爾後，原定在6月2日續審專案小組第5次初審會議又臨時公告延期，四接興建案再度進入延長賽。