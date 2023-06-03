前朝核准、後朝推翻！基隆四接開發案命運多舛

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台電公司為了降低碳排放量，規劃將位在基隆市中山區的協和火力發電廠轉型，在原址改建天然氣發電機組。「以氣換油」對我國加速減煤至關重要，然而，台電計劃在協和電廠外海興建天然氣接收站，也就是在外木山海域「填海造陸」，引起基隆市民與環保團體反對聲浪不斷。為此，台電的四接興建規劃曾歷經3個版本，由原規劃填海面積29.25公頃，縮減至14.5公頃，並向東移400公尺。
興建天然氣接收站需採嚴格的二階段環評、開發範疇界定會議，以及海洋環境監測調查等，自2019年迄今已走過5次環評初審，反彈聲浪絲毫未減。環保署25日進行台電協和電廠更新計畫第5次專案小組審查時，因環團抗議、地方政府反對、環評委員會不配合下，環保署最後以需凝聚最大共識為由將審期待定，隔日（26日）便火速預告在6月2日下午召開。
前朝核准後朝推翻！到底誰說了算？
謝國樑於5月31日召開記者會，公開宣布廢止基隆市政府在2020年原則同意2.0方案的公文，表示檢視現行的「協和電廠更新改建計畫」是2022年所提的3.0方案，與基隆市府在2020年受理時的2.0方案已有所不同，發函要求台電針對新方案重新送審後再申請，並稱「我們堅決守護市民的人身安全，當地的海洋生態以及我們航港產業的發展。」
同時，他也向環保署喊話，既然開發案公文已被廢止，代表環評所需資料不齊，台電應先向市府提出申請爭取市府核准，環評自然也應該暫緩審查。
台電得知後爆氣，強調雖然後來提出「東移方案」，也就是所謂3.0方案，但2020年向基隆市府申請且獲得同意開發範圍後，範圍並未有所變動，台電更在相同開發範圍內，以友善環境為出發點，將填地區東移，不僅範圍縮小、影響程度也減輕，「對於協和計畫因市府更迭而產生不同的認定結果，甚至改變法治基礎，台電深感遺憾與不解」，更直言「開發範圍沒變，變的是基隆市府！」
台電提到，由於協和計畫攸關北北基480萬用戶用電權益，以及基隆市民對改善空品的期待，市府此舉將對民眾造成嚴重影響，因此台電將依法提出訴願救濟。
原訂於6月2日續審專案小組第5次初審會議，環保署也公告延期舉辦，但表示基隆市府廢止的「基隆市水產動植物保育區」同意開發函，與環評程序屬於不同法規及程序，環評仍會依環評程序進行。
「基隆市水產動植物保育區」同意開發函為前任基隆市長、現任內政部長林右昌任內核准，對此，他說明，當初協和發電廠更新計畫進行地方的水產動植物報告，送到基隆市政府後，市府據報告內容檢視，對地方水產、魚類、生物等在經濟上並無太大的衝擊跟影響，所以原則同意報告內容，而這部分的「原則同意」，是同意調查報告內容與「保育區重疊」的部分，整體審核仍須進行環評審核程序，再進行後續開發。
如今開發案攻防戰打得如火如荼，外界卻霧裡看花，從先前的海洋生態、塞港危機，再到今日的政治鬥爭，四接天然氣接收站顯然命運多舛。