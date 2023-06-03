四接是否可行？立委曝3大關鍵　批缺電說倒因為果

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5月25日環保署召開四接環評初審會議時，會中基隆護海公投團體闖入導致會議中斷，會議擇期再審，而原定2日召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第5次初審會議延續會議，環保署5月31日臨時宣布會議延期。
環保署綜合計畫處副處長徐淑芷接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，環評會議原先安排於2日召開，但因為此議題很多民眾關切，召集人希望可以有更多委員出席、多多聆聽民眾、相關機關意見再審查，因此會議延期，會再調查各位委員能夠出席的時間安排會議。
環保署強調，「協和發電廠更新改建計畫」仍在進行環評審查作業，開發單位有必要就各方所提環境疑慮意見切實回應說明，以釐清相關疑義，環評委員將秉持專業進行審查。
無四接將缺電？立委提替代方案
時代力量立委陳椒華接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，依照《開發行為環境影響評估作業準則》，在環境敏感地區開發行為需要有主管機關同意才能審查，現在基隆市政府已經廢止原則同意，因此環保署執意審查會有爭議，若完成環評後市政府仍不同意，也會是無效的環評。
陳椒華認為，四接東移調查仍然不足，恐破壞生態，影響幾百公尺的自然海岸，違背自然海岸零損失的原則，且整體非常靠近基隆港，將造成國安問題，這也是港務局2月21日提出疑慮的說詞。
至於四接若未能建置完成，是否未來會缺電？陳椒華指出，「不能一直用缺電來騙人！」政府從30年前就一直喊出「不蓋什麼，電廠就會缺電」，但這應該是要有節能、再生能源等替代方案，且基隆地熱具有很大的潛力，經濟部應該要盡速開發。
陳椒華建議，目前整體電力調配上應該是不會缺電，若要提出替代方案，可採FSRU（浮動式天然氣接收站）、發展地熱、太陽能屋頂，或是使用台北港做天然氣的儲槽等，補足尖峰用電電力不足。
「環保跟經濟其實是不衝突，但是你要從長遠的目標來思考，怎麼樣達到淨零碳排」，陳椒華強調，一定要做產業調整，不能無止盡擴充高排碳經濟，增加用電量，不然現在氣候變遷影響降雨不規則，未來台灣有可能會沙漠化。
四接是否可行？立委指3關鍵
民眾黨立委邱臣遠接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，四接是否可行有3大關鍵，包含生態環保、基隆航運、基隆市安全問題，因此要依照程序、妥善溝通、對外說明清楚，但經濟部就是政治考量，急於在2024大選前搞定，政府片面廢止基隆地方護海公投等引起軒然大波，基隆市政府進行廢止原則是不得不的決定。
被問及四接若無法順利進行，未來有無可能缺電，邱臣遠表示，經濟部與台電說法稱四接若無法如期興建，用電就會出現缺口，用這樣的方式恐嚇說服外界接受四接東移勢在必行是倒因為果，執政黨還是必須跟國人說清楚能源配比與資源分配。
針對電力缺口，邱臣遠提到，副總統賴清德喊出核能可當備用能源、新北市長侯友宜也認為非核家園不可行，因此可透過備用核能獲得適當彌補，未來國內能源結構還是要適當調整，同時加速綠電開發。