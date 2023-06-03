阿湯哥槓上《奧本海默》！IMAX戲院被搶走 致電高層扭轉劣勢
暑假好萊塢大片來襲！鬼才導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的新作《奧本海默》（Oppenheimer），講述「原子彈之父」的故事，全片以IMAX攝影機拍攝，號稱還原核爆場面，片長長達180分鐘，格外令人期待。但湯姆克魯斯睽違已久的大作《不可能的任務》系列電影同樣7月上映，傳出他不滿《奧本海默》的IMAX場次太多，有意更改上映日期。
記者江芷稜/綜合報導
電影《奧本海默》講述物理學家奧本海默研發原子彈的故事，也是諾蘭加盟環球影業的首部作，不僅有震撼的爆炸場面，還有性愛、裸露等情節，因此將以「R-rated限制級」版本上映，話題性十足，電影預告播出後，拉高粉絲期待值，影迷都希望能到IMAX影院享受視覺效果。
根據《Puck News》報導，湯姆克魯斯的《不可能的任務：致命清算 第一章》預計7月12日首映，但僅僅9天之後，《奧本海默》就將在北美的IMAX戲院上映整整3個週末，直到8月中旬，嚴重壓縮到阿湯哥的新片IMAX戲院排片量。由於IMAX戲院不多，據聞他對此相當不滿，為了捍衛賣命演出的作品，已經致電試圖說服發行商高層改變播映計劃。