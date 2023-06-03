郭鬼鬼小學常被叫去「大隊接力」！長大才知性騷擾：我明明跑很慢
台灣近日社會性騷擾事件頻傳，擁有「戰神」封號的性感網紅郭鬼鬼，今（3）日出席活動時就以過來人的身分，嚴厲譴責性騷擾，她強調無論男女都要站出來勇敢說不，也不要成為加害者。
記者詹鎰睿/綜合報導
郭鬼鬼今日出席台北海大「台北海洋世界海洋日博覽會」啟航典禮，才剛推出個人寫真集的她，也在現場親自送出作品給大家。談到性騷擾，她也分享，在小學三年級的時候，還不懂什麼叫做性騷擾，結果發育良好的她，就常被班上男同學故意派去參加大隊接力，「我明明就跑很慢！他們就是想看我抱著…跑」，直到長大後才發現原來那就是性騷擾。
談到要如何面對毛手毛腳的粉絲？郭鬼鬼也說，她都會用手擋住身材，再以握手的方式轉移對方注意力，不過現在因為防疫關係，她都會告知粉絲們要保持距離，「如果真的擋不住，我會直接打下去，要對方別做這種行為。」最後也呼籲大家，無論男女都要勇敢站出來拒絕，也不要成為加害者。
※【NOWnews 今日新聞
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