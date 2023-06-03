海上驚魂！「台馬之星」清晨故障　航港局：啟動應變、人船均安

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航港局北部航務中心隨即成立應變小組，於上午9時與連江縣王忠銘縣長召開視訊會議，除了立即協調縣府緊急調派停泊北竿白沙港的「東彥1號」拖船前往拖帶救援外，並協調海巡署宜蘭艦於周邊戒護，同時安排「南北之星」客船於福澳港備便，協助原預計前往東引旅客疏運作業。
「東彥1號」拖船已於今日上午10時03分順利抵達事故現場與台馬之星會合執行帶纜拖帶，預計於今日下午2時左右抵達南竿福澳港錨區，執行進出港作業後，下午3時前靠泊南竿福澳港碼頭，人船均安，連江縣政府將於旅客到港後發給每人600元慰問紅包及餐點，並督促船方妥善作好旅客安置慰問事宜。
航港局表示，本案船機故障係由該局海事中心主動發現異常情形，並隨即與連江縣政府成立緊急應變小組啟動應變機制，對於旅客權益部分將要求船公司妥善處理，對於欲前往東引旅客，搭乘「南北之星」航班，也不會另外收費。
有關「台馬之星」供電系統故障檢修事項，航港局與連江縣政府已要求協力廠商（世洋機械公司）安排電機師攜帶備料零件，並於今日搭乘立榮航班前往馬祖進行檢修，為確保船舶航行安全，將要求協力廠商依船舶法向該局申請臨時檢查，由航港局登船辦理相關檢查，在該船未經檢查合格前不得航行。