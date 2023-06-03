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梁朝偉、王一博「兩代男神」飆戲　兩岸電影展強片不斷

▲「第14屆兩岸電影展」梁朝偉（左）、王一博在諜報片《無名》同台飆戲。（圖／《無名》劇照、兩岸電影展）
▲「第14屆兩岸電影展」梁朝偉（左）、王一博在諜報片《無名》同台飆戲。（圖／《無名》劇照、兩岸電影展）

記者黃雅琪/綜合報導

「第14屆兩岸電影展」昨（2）日曝光中國大陸電影的參展片單，包括由「兩代男神」梁朝偉、王一博主演，因沒抽到配額而沒在台上映的賀歲檔諜報片《無名》，還有中國百億票房俱樂部的最佳拍檔沈騰與馬麗，相隔7年再攜手的《獨行月球》，以及由張藝謀執導，易烊千璽所主演的《滿江紅》等片，片單相當華麗。

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▲「第14屆兩岸電影展」台北開幕片為張藝謀執導的《滿江紅》，由沈騰（右）、易烊千璽主演。（圖／兩岸電影展）
▲「第14屆兩岸電影展」台北開幕片為張藝謀執導的《滿江紅》，由沈騰（右）、易烊千璽主演。（圖／兩岸電影展）
甫接任「兩岸電影交流委員會」主任委員的導演朱延平表示：「今年兩岸電影展片單延續過去兼顧流行、商業與藝術的類型，可以說是兩岸華語影展中最能完整呈現中國電影現況的展映活動，歷經了3年的停滯低谷，今年將是實體交流歸零再出發的一年，將盡最大努力，重啟兩岸民間電影文化的實體交流。」

▲「第14屆兩岸電影展」沈騰（左）、馬麗主演《獨行月球》。（圖／兩岸電影展）
▲「第14屆兩岸電影展」沈騰（左）、馬麗主演《獨行月球》。（圖／兩岸電影展）
金馬影帝梁朝偉與中國大陸偶像王一博，兩代男神合作的賀歲檔話題之作《無名》，電影卡司陣容堪稱天花板級別，除了有梁朝偉、王一博還包括周迅、黃磊等人，故事以日本侵華時期的諜報為主軸，片中主角同場飆戲較勁，把諜戰電影的緊張氛圍拉到全滿，加上導演程耳作品以細膩出名，《無名》絕對是影迷搶票的首選之一。

今年兩岸電影展在台北的開幕片為張藝謀執導的《滿江紅》，是今年中國賀歲檔最賣座的電影，其他片單還包括《獨行月球》、《無名》、《中國乒乓之絕地反擊》、《不止不休》、《宇宙探索編輯部》、《臍帶》以及《不二兄弟》等片。「第14屆兩岸電影展」將於7月13日至17日在台北、8月14日至18日於四川雅安舉行。

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