依賴呼吸器才能延續生命　嘉榮3階段照護助早日脫離重返社會

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醫療照護跨團隊 加上積極肺功能復健嘉榮胸腔內科主任醫師陳俊升表示，本院慢性呼吸照護病房收治以依賴呼吸器為主的患者，他們經歷多次反覆呼吸器脫離失敗，導致需依賴呼吸器才能延續生命，因此，建構呼吸器依賴病人的整合照護規劃為臨床照護首要工作，除提供病人穩定生命徵象相關醫療照護外，也需持續幫助病人做肺功能復健，早日脫離呼吸器。
呼吸照護病房分三階段照護 幫助早日脫離呼吸器呼吸照護病房由醫療照護跨團隊共同制定「呼吸器依賴病人入住作業規範」、「慢性呼吸照護病房呼吸器脫離訓練計 畫」等，針對下轉病人主要分三階段照護：第一階段「入住病房前」:召開家屬座談會，針對治療方向及照護目標與家屬溝通，以達住院期間照護理念一致性。
第二階段「入住病房當天」:透過全身性評估再次確認病人入住的適切性，以確保病人獲得最佳照護品質。
第三階段「入住病房期間」:除提供整合性醫療照護外，配合呼吸器脫離訓練計畫及復健輔具等，藉以提升上下肢肌力、肺活量及呼吸器脫離成效。
多種輔助器強化病人溝通 盼重返社會享健康中榮嘉義分院院長陳正榮表示，本院呼吸照護病房由胸腔內科醫師、護理師、呼吸治療師、營養師、復健師、藥師等組成醫療團隊，共同評估、擬定、執行訓練活動，設計「溝通圖卡」及制定「發聲輔助器訓練流程」，藉由發聲輔助器使用搭配溝通圖卡，強化病人溝通能力；購置休閒娛樂輔具，如:積木、跳棋、麻將棋等，並制定休閒娛樂規範，依病人嗜好安排娛樂，滿足其生活樂趣。並藉由跨領域團隊合作，落實全人照護服務，引領病人早日脫離呼吸器回到家中重返社會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58028
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