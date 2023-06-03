城市交流選味濃　侯友宜要盧秀燕放心：明年就能幫妳了

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侯友宜在沙鹿致詞時，盛讚盧秀燕的國際會議中心、綠美圖、巨蛋體育館等3大建設令他佩服，接著提到中捷藍線，意有所指的向台下的盧秀燕說，「你遇到的問題我也遇到，我們就儘量的溝通，讓藍線圓一個夢」，接著抱怨新北市拚3環6線，一條線慢2年就多100多億，物價和工資大幅上漲，得不斷加預算才標得出去。他話鋒一轉再度面向盧秀燕說：「你放心！我能幫到你的忙，明年我就能幫你的忙了！」
侯友宜接著提中央與地方財務負擔的問題，表示「未來有機會，明年這個時候我一定替台中人、預算一定滿足給大家」，並說自己當地方首長「這種事我常常遇到，不要說理解體諒，要吞下來、忍耐、牙根咬著拚，畢竟中央還是中央嘛！地方的聲音沒被聽進去，辛苦的是市民」、「未來我們共同打拚，把欠的補回來」。
兩人接著到清水紫雲巖參拜，受訪時盧秀燕公開向侯友宜請命，指「他是要選總統的人」，台中捷運藍線等很久都沒獲得中央批准，如果現在的政府沒批准，若侯市長當上總統，拜託早日批准捷運藍線。
侯友宜接話說，台中捷運很重要，既然中央拖藍線，不如由他來做，未來包括台中的藍線、綠線延伸到彰化與大坑、台中機場線，以及市民最關心的空污問題、他都要和盧秀燕並肩作戰。侯友宜說燃煤已不合時代潮流，自己在新北關了一個深澳電廠，台中火力發電這些廠，「該關的就要關、該除疫的就要除疫，不要去擋」，才能還給台中人清新空氣、優質的環境。
媒體問及兩位民調五星的市長，是否以「十星級組合」攜手總統大選？侯友宜實問虛答，僅表示兩人認識多年，「期盼不管在哪個位置都能並肩作戰」，並說只要他有機會當選，將會全力支援，不管是建設的快速、預算的支持，一定和盧秀燕站在一起，同心齊力讓台灣好，台中、新北更好。
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